Meghan Markle face confesiuni despre viața de Ducesă și modul în care este afectată de știrile care apar în presă

Meghan Markle a vorbit în cadrul documentarului Harry & Meghan: An African Journey, difuzat de ITV despre momentele în care s-a simțit neîndreptățită din cauza speculațiilor pe care presa britanică le face despre ea și relația ei cu Prințul Harry, dar și care este modul prin care gestionează această situație.

Ducele și Ducesa de Sussex le-au oferit fanilor mai multe detalii neștiute cu privire la viața lor, dar și relația dintre ei. Într-un interviu emoționant pe care Meghan Markle și Prințul Harry l-au acordat jurnalistului Tom Bradby, ei au vorbit deschis despre problemele pe care le au zi de zi, Bradby făcând referire și la un discurs emoționant pe care Meghan l-a ținut în momentul în care a ajuns în Cape Town.

„Not many people have asked if I’m ok … it’s a very real thing to be going through behind the scenes.”

Meghan reveals to ITV’s @tombradby the intense media spotlight has left her struggling to cope while becoming a mum #HarryAndMeghan https://t.co/Uy21iE6ozJ pic.twitter.com/kZqhZV66OL

