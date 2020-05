Meghan Markle, criticată dur pentru videoclipul cu Archie publicat cu ocazia primei lui aniversări

Toată lumea aștepta cu sufletul la gură ca Prințul Harry și Meghan Markle să respecte tradiția și să publice imagini cu fiul lor, Archie, cu ocazia aniversării lui. Acest lucru s-a întâmplat, Meghan Markle făcând chiar un video cu micuțul, parte dintr-o campanie cu organizația Save the Children, în timp ce îi citește povestea lui preferată.

În timp ce fanii celor doi au fost extrem de bucuroși să îl vadă pe Archie, autoarea Emily Giffin, cea care a scris Something Borrowed, a criticat destul de dur clipul făcut de Meghan Markle alături de Archie. Emily a publicat o conversație pe pagina personală de Instagram în care îi spune unei prietene că Meghan nu are „un spirit matern” și că „este falsă.” Ulterior, într-un comentariu ea consideră că Meghan a făcut acest clip pentru a atrage atenția asupra ei.

Conturile de Instagram și de Twitter ale lui Emily au devenit private, însă, internauții au făcut destul de repede capturi de ecran la mesaje și le-au făcut publice. „Adorabil copil și adorabilă carte. Este un show făcut de Meghan. De ce nu a filmat ea și nu l-a lăsat pe Harry să citească? Și de ce nu a zis la sfârșit că Archie a zis „tată”? Deoarece atunci ar fi fost vorba despre Harry pentru câteva secunde. Vrei să îți protejezi copilul, așa că faci un video cu el… fără să poarte pantaloni?”, a scris Emily Giffin.

Man oh man does Something Borrowed' author Emily Giffin hate Meghan Markle pic.twitter.com/bjnoDNTY9p

— Kaitlin Menza (@heykmenz) May 6, 2020