Meghan Markle ajută o femeie să-și aleagă ținuta pentru un potențial interviu de angajare

După anunțul conform căruia Ducesa de Sussex va reprezenta patru organizații diferite, alese în funcție de pasiunile pe care le are, Meghan a vizitat ieri, asociația Smart Works din Londra. Ducesa a vorbit cu un grup de femei, dezbătând importanța colaborării femeilor și susținerii reciproce.

Asociația Smart Works sprijină femeile casnice să-și găsească un loc de muncă, acest proces incluzând chiar și alegerea unei garderobe adecvate. În timpul discursului său inspirațional, Meghan le-a spus femeilor din asociație „Nu este doar acțiunea de a dona haine și de a vedea unde ajung, ci de a face parte din poveștile de succes ale fiecărei femei, nu?”

Video: #Meghan speaking to the group about how important is it to restore confidence through coaching and clothes pic.twitter.com/WMcKFHRujo

— Emily Andrews (@byEmilyAndrews) 10 ianuarie 2019