Meghan Markle, acuzată că ar folosi suplimente de slăbit pentru a pierde în greutate

Având în vedere influența imensă pe care Meghan Markle a câștigat-o în ultima vreme, nu este de mirare faptul că unii oameni sau companii se folosesc de imaginea ei (fără permisiune) pentru a-și promova produsele și ideile de care aceasta nici măcar nu este conștientă. Recent, Meghan a fost nevoită să răspundă unor acuzații conform cărora ar promova pastilele pentru slăbit. Compania în cauză ar fi mers atât de departe încât ar fi scris în mod fals declarații de-ale Ducesei de Sussex promovând produsul.

Meghan a fost invitată de către British Vogue să fie guest editor pentru numărul din luna septembrie, iar în interiorul revistei Ducesa spune că este fan al antrenamentului fitness cardio, cu multă energie, dar și yoga. Potrivit The Sun, o descriere a pastilelor (aparent tablete Keto Weight Loss), spunea că produsul este un proiect al lui Meghan „făcut din pasiune”, din moment ce este „obsedată de greutatea ei”.

O altă reclamă s-a folosit chiar de o declarație falsă a lui Meghan, spunând: „După sarcină corpul meu și-a pierdut forma. Dar cu keto body tone, mi-am revenit.” Un alt citat asociat publicității pastilelor a fost falsificat mult mai în detaliu: „Toată viața am fost pasionată să am grijă de greutatea mea din cauza presiunii Hollywood-ului de a rămâne tânără și în formă. Pentru ultimii zece ani am călătorit în toată lumea căutând ingrediente organice și remedii pentru pierderea în greutate.”

Palatul Buckingham s-a autosesizat și a declarat că luptă împotriva acestor reclame false, potrivit The Sun. „Acest lucru este în mod evident fals și un mod ilegal de a folosi numele Ducesei în scopul reclamei. Vom lua măsurile necesare”, a declarat o sursă regală pentru aceeași publicație.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro