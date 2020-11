Meghan Markle a dezvăluit că a suferit o pierdere de sarcină

Într-o opinie semnată de Meghan Markle în New York Times, ea mărturisește că în vara acestui an, în luna iulie, a pierdut a doua sarcină. Meghan povestește pe larg cum anume s-a întâmplat și sentimentele pe care le-a avut în acel moment dramatic.

Articolul se intitulează „Pierderile pe care le împărtășim”, iar acesta începe cu descrierea acelei zi. „Era o dimineață de iulie care a început banal, ca oricare zi: pregătește micul-dejun. Hrănește câinii. Ia vitaminele. Găsește șoseta pierdută. Ridică creionul care s-a rostogolit pe sub masă. Leagă părul într-o coadă înainte de a-mi lua fiul din pătuț. După ce i-am schimbat scutecul am simțit o crampă puternică. Am căzut la podea, cu el în brațe, îngânând un cântec de leagăn ca să ne țină pe amândoi liniștiți, un cântec vesel, în contrast cu senzația mea că ceva nu e în regulă”, scrie Meghan Markle.

Meghan spune că după câteva ore, se afla la spital, iar soțul ei, Prințul Harry, a fost alături de ea în acel moment dureros. „Am știut, în momentul în care îmi strângeam în brațe primul copil născut, că tocmai îl pierdeam pe al doilea. Câteva ore mai târziu, într-un pat de spital, strângeam mâna soțului meu. Amândoi plângeam, ne gândeam cum o să trecem peste asta. Multă vreme am încercat să fiu pozitivă, să nu dau de bănuit în public. Până m-a întrebat un jurnalist: „Ești ok?”.

„I-am răspuns: „Mulțumesc. Nu multă lume m-a întrebat dacă sunt ok.” I-am răspuns sincer, neștiind pe atunci că multe femei rezonează cu mine, femei care au suferit în tăcere. Dar mă întreb… suntem cu adevărat „ok”? 2020 a fost plin de provocări, de durere, suferință, pierdere, pentru fiecare dintre noi. Am auzit toate felurile de povești în acest an: femei care-și încep ziua normal, dar primesc un telefon și li se spune că mama lor a murit de Covid-19. Un bărbat se simte bine, poate un pic obosit, își face un test, iese pozitiv, și în câteva săptămâni moare”, adaugă ea.

Meghan Markle își încheie articolul spunând: „Adevărul este că acest an ne-a unit pe toți mai mult decât oricând. Cu toții ne adaptăm la o nouă normalitate, unde fețele ne sunt acoperite de măști și suntem forțați să ne privim în ochi, uneori cu căldură, alteori cu lacrimi. Pentru prima dată, după mult timp, ne vedem cu adevărat. Suntem ok? Vom fi”, a scris Meghan Markle pentru New York Times.

Meghan Markle, în vârstă de 39 de ani, a devenit pentru prima dată mamă pe data de 6 mai 2019. La începutul acestui an, Prințul Harry și Meghan Markle au decis să se retragă din familia regală britanică. În iulie, cei doi s-au mutat alături de fiul lor, Archie, în noua lor casă din Santa Barbara, California. În septembrie au anunțat că au devenit independenți financiar de familia regală și au înapoiat banii cheltuiți pentru renovarea reședinței lor din Marea Britanie.

Foto Arhiva Revistei ELLE

