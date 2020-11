Megan Fox a depus actele de divorț. Despărțirea de Brian Austin Green este definitivă

Despărțirea dintre Megan Fox și Brian Austin Green este definitivă. Actrița în vârstă de 34 de ani a depus actele de divorț, conform documentelor instanței obținute de The Blast.

Megan Fox a depus actele de divorț la trei zile după ce și-a făcut apariția pe covorul roșu la American Music Awards 2020 alături de actualul iubit, Machine Gun Kelly. Megan Fox și Brian Austin Green au pus capăt unei căsnicii de 10 ani și au împreună trei băieți: Noah, Bodhi și Journey.

Relația dintre Megan Fox și Brian Austin Green a fost una destul de tumultoasă. Și-au început relația în 2004, iar în 2006 s-au logodit. În 2009 au anulat logodna, însă nu a durat mult pentru că în iunie 2010 s-au căsătorit. În 2015 s-au despărțit, ajungând chiar în pragul divorțului.

Brian Austin Green a anunțat în mai 2020 că el și Megan Fox au luat decizia de a se separa încă de la sfârșitul anului 2019, fără să comenteze atunci. „Am vrut ca oamenii să afle totul de la mine și atât. Nu ne-am făcut nimic unul altuia (…) Întotdeauna a fost onestă cu mine. Întotdeauna am fost onest cu ea. Am avut o relație incredibilă și o voi iubi întotdeauna. Și știu că și ea mă va iubi mereu și știu că familia pe care am construit-o împreună este un lucru foarte special”, a spus actorul într-un episod din podcast-ul său, With Brian Austin Green.

La scurtă vreme după anunțarea despărțirii, actrița a fost surprinsă în compania lui Machine Gun Kelly. În iunie 2020, cei doi au fost văzuți în ipostaze romantice. Ei s-au cunoscut pe platourile filmului Midnight in the Switchgrass.

În luna septembrie, o sursă apropiată celor doi spunea că relația lor este tot mai serioasă. Ba mai mult decât atât, rapper-ul i-a cunoscut și pe cei trei copii ai lui Megan Fox. „Machine Gun Kelly i-a întâlnit pe copiii lui Megan. Nu vorbesc serios despre logodnă, căsătorie sau copii, cel puțin deocamdată. Este mult prea devreme pentru toată lumea, atât pentru copiii lui Megan, cât și pentru Brian”, a declarat o sursă pentru Us Weekly. De asemenea, și Machine Gun Kelly are o fetiță, Casie Colson Baker, din relația cu Emma Cannon.

Foto Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro