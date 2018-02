Matt LeBlanc vorbește despre Jennifer Aniston și despărțirea acesteia de Justin Theroux

Matt LeBlanc, actorul care interpretează rolul lui Joey Tribbiani în „Friends”, a declarat că Jennifer Aniston este ok după despărțirea de Justin Theroux.

Actorul, în prezent gazda emisiunii Top Gear, este sigur că Jennifer Aniston va putea trece peste această dezamăgire în dragoste. El a declarat însă că nu a vorbit până acum actrița despre această despărțire.

„Nu am vorbit cu Jennifer despre asta, dar sunt sigur că este ok acum. Ea este destul de matură.”, a spus Matt LeBlanc pentru The Sun. Actorul este primul din colegii lui Jennifer din sitcom-ul Friends” care vorbește despre separarea celor doi.

Jennifer Aniston și Justin Theroux au anunțat săptămâna trecută că se despart, însă rămân buni prieteni. Potrivit unei persoane apropiate cuplului, motivul despărțirii este dorința fiecăruia de a locui pe o altă coastă. Jennifer își dorește să stea în Los Angeles, în timp ce Justin Theroux preferă să trăiască în New York.

Foto: Instagram

