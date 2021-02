Mărturia lui Evan Rachel Wood arată dimensiunile abuzului la care a fost supusă de Mailyn Manson

Mărturia lui Evan Rachel Wood, actrița cunoscută pentru rolurile Westworld, True Blood sau The Wrestler, în fața unei comisii a Congresului american în 2018 arată detalii îngrozitoare ale abuzurilor la care ar fi fost supusă. Actrița a fost de-a lungul ultimilor ani foarte vocală în ceea ce privește traumele pe care i le-au provocat multiple abuzuri și agresiuni, iar în cele din urmă a mărturisit, într-o postare pe Instagram publicată ieri, că fostul său partener, Brian Warner, cunoscut după numele de scenă Marilyn Manson, a fost cel care a abuzat-o.

„M-a abuzat îngrozitor ani de zile”, a scris aceasta. „Am fost spălată pe creier și manipulată astfel încât să mă supun. Nu mai vreau să trăiesc cu frica de răzbunare, de calomnie și de șantaj”.

Dar mărturia lui Evan Rachel Wood din februarie 2018, atunci când încă nu își numise agresorul, dar lupta pentru schimbarea legilor privind supraviețuitorii violurilor și violenței domestice, este cu adevărat cutremurătoare. Atunci, aceasta spunea:

„Experiența mea cu violența domestică a fost aceasta. Abuz mental, fizic și sexual toxic, care a început încet, a escaladat pe măsură ce a trecut timpul, și care a inclus amenințări la adresa vieții mele, gaslighting și spălare pe creier severe, și să mă trezesc simțind cum bărbatul care pretindea că mă iubește viola ceea ce presupunea că este corpul meu inconștient și, cea mai rea parte, ritualuri bolnave prin care eram legată de mâini și de picioare și eram torturată mental și fizic până ce abuzatorul meu simțea că mi-am dovedit dragostea pentru el.”

Mărturia lui Evan Rachel Wood continuă prin a descrie felul în care o făceau să se simtă acele experiențe îngrozitoare. „În acest moment, când eram legată și eram bătută și mi se spuneau lucruri care nu se pot descrie, simțeam cu adevărat că puteam să mor, nu doar pentru că abuzatorul meu îmi spunea ‘Aș putea să te omor acum’. Ci pentru că, în acel moment, simțeam că mi-am părăsit corpul. Îmi era prea frică să fug, știind că mă va găsi. Îmi era prea frică să mă lupt, mă amenințase și înainte că mă omoară. Îmi era prea frică să îl fac să se supere pe mine, știam ce se va întâmpla dacă se înfurie.”

„Odată ce am realizat ce are de gând să facă, am înghețat, și era ca și cum aș fi putut să mă privesc din exterior, și pentru prima dată în luni de zile am simțit ceva, adică o mare rușine și disperare. Nu aveam idee ce să fac astfel încât să schimb situația în care mă aflam. Așa că am devenit inertă, curând nu mai simțeam nimic. Nu eram vie. Respectul față de mine și spiritul meu erau înfrânte.”, continuă mărturia lui Evan Rachel Wood făcută în urmă cu trei ani. „Eram profund terifiată și acea frică trăiește în mine până astăzi. Ce mă rănește și mă înfurie mai mult decât violul și abuzul în sine este că o parte din mine a fost furată, și asta mi-a schimbat cursul vieții. Din cauza acestui abuz și a faptului că eram deja inertă, atunci când am fost împinsă pe podeaua unui loc de depozitare de un alt atacator, corpul meu a știut instinctiv ce trebuie să facă – să dispară, să devină inert. Să fiu abuzată și violată a făcut să fiu violată din nou.”

Mărturia lui Evan Rachel Wood, când în cele din urmă și-a numit, după mulți ani, agresorul, a dat tonul altor confesiuni similare. Patru alte femei – Ashley Walters, Sarah McNeilly, Ashley Morgan și o Gabriella (care nu și-a dat numele complet) au acuzat comportamente similare din partea muzicianului, prin postări publice pe Instagram.

Marilyn Manson, care a fost abandonat între timp de casa sa de discuri, a declarat că acuzațiile sunt distorsionări oribile ale realității.

View this post on Instagram A post shared by Evan Rachel Wood (@evanrachelwood)

Foto: Profimedia

