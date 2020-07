Mark Zuckerberg este protagonistul unei fotografii virale pe Internet

O fotografie cu Mark Zuckerberg făcând surf a devenit deja virală, iar motivul te va surprinde și pe tine.

Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, a fost fotografiat făcând surf în Hawaii, însă nu acest lucru a atras atenția, ci mai degrabă fața acestuia, deoarece el a folosit prea multă cremă pentru protecție solară.

Și cum era de așteptat sau nu, imediat au început să apară și glumele pe seama acestei fotografii. Cei mai mulți au găsit o asemănare între Mark Zuckerberg și Joker sau personajele din Star Trek.

Was trying to think of who Mark Zuckerberg surfing reminded me of & then it came to me pic.twitter.com/ybue3Prbkr

Mark Zuckerberg really keeps looking more like Data from Star Trek. pic.twitter.com/Eqtc1uLJ9b

No one has ever seen Mark Zuckerberg and the ghost from Spirited Away in the same room, just saying pic.twitter.com/RZ54gjcHJz

Therapist: way too much suncream surfing Mark Zuckerberg isnt real he cant hurt you

Way too much suncream surfing Mark Zuckerberg: pic.twitter.com/cQvr618j0b

— Jo Lee Joestar (@jo_leeeee) July 19, 2020