Mark Stam vorbește despre începutul carierei sale: „Nu am avut resurse să frecventez o școală de muzică sau să iau lecții”

Mark Stam a devenit cunoscut publicului român în urmă cu un an, când a lansat alături de Alina Eremia hit-ul „Doar Noi”. De atunci, a continuat să lanseze piese care s-au bucurat de un real succes, ajungând rapid în topurile muzicale. Ce puțini știu însă este că Mark cocheta de mult timp cu muzica, în 2013 participând chiar la concursul-show „Moldova are talent'. Dar pasiunea pentru muzică avea rădăcini chiar mai vechi de atât. Anul acesta, este nominalizat la premiile ELLE Style Awards la categoria Best Male Artist și, cu această ocazie, Mark ne-a povestit despre începuturile sale în acest domeniu.

Dacă îi urmărești videoclipurile, vei observa că dansul este o componentă aproape la fel de importantă ca muzica pentru Mark. Iar asta se datorează faptului că, încă de la o vârstă fragedă, cântărețul a flirtat cu lumea dansului. „Am început să frecventez cursurile de dans undeva din clasa a doua. Dar nu mă regăseam în totalitate în dans. Nici nu prea înțelegeam ce înseamnă să te regăsești în ceva, să te exprimi prin ceva.”

Așa că, după șase ani în care a practicat dansurile sportive, Mark și-a dat seama că nu era ceea ce își dorea să facă cu adevărat. „Prin clasa a opta am ajuns la o intersecție în care mi-am spus că o să trec la muzică. Mă simțeam mai comod și toată abundența aia de emoție, pe care o aveam atunci, o exprimam mai bine prin muzică.”

Însă începuturile nu au fost atât de ușoare pe cât am crede. Mark nu a avut parte în totalitate de sprijinul părinților săi, care erau sceptici în privința unei cariere în muzică. Nu a avut parte de lecții de canto, așa că a trebuit să învețe singur, să fie autodidact și să își dedice ore bune pasiunii sale.

„Nu prea am avut resurse să frecventez o școală de muzică sau să iau niște lecții. Așa am descoperit Youtube-ul. Mi-am zis, cum ar fi dacă aș căuta cum să cânt o piesă de la Greenday. Și Youtube mi-a dat zeci de tutoriale, la chitară, la pian. Părinții mei mă cunoșteau destul de bine și mi-au spus: Noi o să iți luăm o chitară, dar ce o să faci cu ea peste o lună? O să stea acolo într-un colț și o să se prăfuiască.”

Așa că refuzul părinților săi nu l-a făcut decât să fie și mai ambițios și să își dorească și mai mult să le demonstreze că muzica nu era doar o pasiune pasageră. A mers la colindat, a strâns bani și așa și-a cumpărat prima chitară. A continuat să exerseze în fiecare zi, să cânte și să compună melodii, până când, în sfârșit, tot efortul depus a început să dea roade.

Dacă la început nu s-a putut bucura de susținerea părinților săi, astăzi, când cucerește scena și are milioane de fani, atitudinea lor s-a schimbat și au început să creadă cu adevărat în talentul lui Mark. „Înțeleg cumva de ce au avut atitudinea asta. Pentru că, în viziunea lor, doar cântăreții de la nuntă făceau bani. Eu le-am spus că asta vreau să fac și îmi doresc doar să mă susțină. Acum se uită cu admirație și cu puțin regret că nu m-au susținut mai tare în perioada aia.”

