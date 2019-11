Marius Copil va deveni tată pentru prima oară

Jucătorul de tenis Marius Copil va deveni tată, iar vestea a fost dată chiar de el pe rețelele de socializare. Acesta împreună cu partenera lui, Ramona Iacob, vor avea un băiețel. Marius a povestit pe blogul său momentul emoționant în care a aflat că va deveni tată, dar și care a fost prima persoana care a primit această veste de la el.

„Stând întins, cu ochii închiși și căștile pe urechi, înaintea unui meci din perioada turneului de la llkely, primesc un apel video de la iubita mea. Era foarte entuziasmată și nu știa cum să îmi dea vestea cea mare. După ce mi-a spus că vom fi părinți, am rămas blocat și nu am mai știut ce să spun de fericire. De fapt, am spus un simplu: interesant… Realizând că eram într-o ușoară stare de șoc, mi-a dat puțin timp să înmagazinez informația. M-am ridicat imediat și am fugit către antrenorul meu, Andrei Pavel, care se uită la un meci de tenis, să îi spun vestea cea mare. Eram amândoi foarte fericiți. Am văzut entuziasmul pe față lui când a început să îmi povestească cum a fost pentru el atunci când a fost pus în aceeași situație”, a scris Marius Copil pe blogul său.

„It’s a boy! În curând o minune ne va umple sufletele de fericire! Aștept cu entuziasm momentul magic în care îl voi ține pentru prima dată în brațe”, a scris Marius pe Instagram.

Marius a vorbit și despre momentul în care le-a dat minunata veste părinților săi, dar și care a fost reacția lor: „Părinților le-am spus abia după 1-2 săptămâni. Discuția cu mama a fost comică și a sunat cam așa: Eu: ‘Mama, vom avea un nou membru în familie!’ Mama : ‘Oooo, l-ai dat pe Thor la montaj? I-ai găsit o pisică?’ (pentru cei care nu știu, Thor este motanul meu).”

De asemenea, Marius a povestit pe blogul său și cum se simte până acum Ramona, iubita lui: „Ramona se simte foarte bine, are o sarcină ușoară și abia așteaptă momentul magic în care îl va vedea pentru prima dată pe micuțul nostru. Bebelușul își face simțită prezența tot mai mult, îi place să dea din piciorușe, dar în rest este cuminte. Suntem recunoscători și fericiți pentru minunea cu care am fost binecuvântați! Sper ca de acum încolo sarcina să decurgă fără probleme și să avem o naștere ușoară.”

Marius Copil face parte din echipa României de Cupa Davis. Începând din anul 2018, el este antrenat de către Andrei Pavel, fostul antrenor al Simonei Halep. El ocupă în prezent locul 154 în clasamentul ATP. În anul 2017, Marius a ajuns în top 100 ATP. După meciul pe care l-a avut în luna octombrie a anului 2019, el a urcat 33 de poziții în clasamentul ATP, în urma meciului de la Basel, în fața lui Roger Federer.

