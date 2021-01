Marie Kondo este însărcinată cu al treilea copil

Marie Kondo a devenit cunoscută în întreaga lume mulțumită metodei sale de organizare a casei, care promovează aranjarea pe categorii, pentru a te putea bucura mereu de o curățenie desăvârșită.

Metoda KonMari sugerează păstrarea lucrurilor care îți sunt de folos și eliminarea celor care nu îți mai trebuie, astfel încât să-ți eliberezi casa de obiecte inutile. Același principiu se aplică și în cazul garderobei.

Marie Kondo, în vârstă de 36 de ani, a anunțat pe contul său de Instagram că urmează să devină mamă pentru a treia oară. Aceasta a postat o imagine în care i se poate vedea burtica de gravidă. Fotografia a fost însoțită de următorul mesaj: „Am vești noi! O altă bucurie e pe drum.”

Kondo și soțul său, Takumi Kawahara, mai au împreună două fetițe: Satsuki și Miko.

Anul trecut, cartea lui Kondo, The Life Changing Magic of Tidying Up, a fost transformată într-un reality show marca Netflix. Atât cartea, cât și serialul s-au bucurat de un real succes, ajutând-o astfel pe Kondo să ajungă faimoasă în întreaga lume.

Într-un interviu acordat site-ului PEOPLE, Marie a povestit cum viața sa s-a schimbat odată cu venirea pe lume a celor două fiice ale sale.

„Obișnuiam să fiu o perfecționistă, dar a devenit dificil să mențin acest standard după ce am născut. Multe lucruri îmi scăpau de sub control. Sper ca deschiderea mea cu privire la acest subiect să îi ajute pe alții să se relaxeze în ceea ce privește atingerea unor standarde imposibile”, a continuat Kondo. „Am renunțat la perfecționism acum ceva timp!”

Kondo crede că e haosul este o caracteristică normală a vieții cu copii și că e firesc ca cei mici „să aibă accese de furie – când le au, le au!”

„Îmi fac timp să îi ascult. Odată ce s-au liniștit îi întreb ce i-a supărat, și apoi, ca să îi anunț că am înțeles, le spun: ‘Deci asta te-a făcut trist’ sau ‘Asta nu ți-a plăcut’. Încerc să le iau în considerare sentimentele.”

