Marie Fredriksson, solista trupei Roxette, a murit la vârsta de 61 de ani

Vești despre starea de sănătate precară a lui Marie Fredriksson au apărut încă din 2016, când trupa Roxette a fost nevoită să renunțe la turneul aniversar de 30 de ani.



Anunțul a fost făcut chiar de managerul artistei, Marie Dimberg: „Cu profundă tristeţe, vă anunţăm că una dintre cele mai mari şi mai iubite artiste s-a dus. Marie Fredriksson a murit în dimineaţa zilei de 9 decembrie din cauza problemelor mai vechi de sănătate pe care le avea”, relatează presa suedeză.

Marie a fost diagnosticată cu o tumoră cerebrală în 2002, după ce a leșinat în propria casă. Artista a avut parte de o revenire în anul 2009, când a început să meargă iar în turnee în formula Roxette, deși de-a lungul timpului a avut și o importantă carieră solo. În convalescență, ea a lansat albumul solo The Change, iar din 2011, de când s-a reunit cu Per Gessle, au lansat albumul Charm School.

Marie Fredriksson a fondat Roxette, împreună cu Per Gessle, în 1986. Înainte de asta, cântăreața cântase în diverse proiecte punk locale. Melodia The Look, din 1989, a fost un succes internațional imens, iar de atunci trupa a susținut 557 de concerte.

51 de single-uri mai târziu (dintre care enumerăm Listen To Your Heart, It Must Have Been Love, Joyride și Dangerous), istoria trupei Roxette se încheie, cu moartea lui Marie Fredriksson.

Cântăreața a fost căsătorită cu muzicianul Mikael Bolyos, cu care a avut doi copii: o fiică, Inez Josefin, și un fiu, Oscar.

Foto: Profimedia

