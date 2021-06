Maria Speranța, fiica Adrianei Trandafir, a avut nevoie de medic la Asia Express. Ce s-a întâmplat

Actrița Adriana Trandafir concurează alături de fiica ei, Maria Speranța, în cea de-a patra ediție a show-ului concurs Asia Express.

Din păcate însă Maria Speranța a avut nevoie de ajutorul unui medic în timpul filmărilor la Asia Express, sezonul 4. Fiica Adrianei Trandafir s-a simțit rău, așa că i-au fost acordate îngrijiri medicale, iar actrița a fost nevoită să plece într-o cursă singură, fără fiica ei.

„Am avut parte de o zi foarte grea, când am început ziua fără Maria Speranța, neștiind nimic de ea, că a spus că a luat-o medicul, că nu s-a simțit bine și am fost în cea mai cumplită situație din care am îmbătrânit 10 ani. Am plecat în cursă singură”, a povestit Adriana Trandafir. Actrița s-a îngrijorat pentru Maria Speranța și spera să depășească rapid situația neprevăzută. „A fost foarte greu, dar nu mă plâng, pentru că, uite, lucrurile s-au așezat. Maria Speranța a venit la un moment dat în timpul cursei, ceea ce a fost cea mai frumoasă întâlnire”, a mai declarat ea.

„Oboseala își spune cuvântul, s-au acumulat nopți de nesomn, este așa tare ciudat să împletești disperarea cu fericirea. Este foarte greu să nu ai timp să te uiți în stânga și în dreapta. Am primit mâncare, disperate fiind pentru că ne era foame, și nu am mâncat-o pentru că nu am avut timp. Mi-a fost rușine la început să cerșesc mâncare, am cerșit două fructe pentru noi. Am avut parte de tot felul de aventuri fantastice și am întâlnit oameni despre care aș putea să scriu cărți întregi, am dormit lângă autostradă, am dormit într-un birou”, au povestit Adriana Trandafir și Maria Speranța.

„Cea mai provocatoare experienţă personală, de până acum, singura în care o să ne testăm limitele, puterea de a merge cu adevărat mai departe, după ce o să spunem: gata, până aici, nu mai pot. Împreună, pentru prima oară, suntem o echipă în situaţii nemaintâlnite, în locuri neştiute, în condiţii netrăite şi nebănuite. O să trecem prin multe bune şi rele şi o să încercăm să facem faţă cerinţelor. Sperăm ca timpul nepetrecut împreună până acum să se adune într-un exercitiu de iubire, ambiţie, autocunoaştere, bucurie şi joacă, sperând să nu regretăm niciodată această alegere. Asia Express, noi suntem pregătite, tu?”, a declarat Maria Speranța, fiica Adrianei Trandafir, înainte de debutul emisiunii.

9 perechi de vedete sunt pe punctul de a începe aventura vieții lor pe Drumul Împăraților. Cursa a pornit din Turcia, va continua cu Georgia, Azerbadian și alte destinații surpriză. Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Lidia Buble și sora ei, Estera, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele 9 perechi dornice de aventură și adrenalină.

