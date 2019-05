Margot Robbie a recreat coafura lui Sharon Tate din 1968, la Festivalul Internațional de Film de la Cannes

Margot Robbie a adus un omagiu actriței pe care o interpretează în mult-așteptatul film „Once Upon a Time in Hollywood”, Sharon Tate, prin cele două codițe împletite foarte lejer în partea din față, lăsându-le să-i încadreze perfect chipul. Sharon a purtat aceeași coafură la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, în anul 1968.

Sharon Tate at the Cannes Film Festival, 1968 / Margot Robbie at the Cannes Film Festival, 2019. pic.twitter.com/oDEXMtkSx1

— Ξvan Ross Katz (@evanrosskatz) 23 mai 2019