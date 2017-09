Marcel Iures, marturisiri despre copilaria sa

Marcel Iures, in varsta de 66 de ani, este unul dintre cei mai apreciati actori romani. Cariera sa este impresionanta, el jucand alaturi de actori celebri in filme precum „Misiune: Imposibila”, „Interviu cu un vampir: Cronicile Vampirului”,”Amen”,”Pacificatorul”, „Razboiul lui Tom Hart”,”Layer Cake”, „Piratii din Caraibe: La capatul lumii”, „Tinerete fara tinerete” sau „Calatoria lui Gruber”.

In cadrul unui interviu cu Florentina Fantanaru ce va fi difuzat in cadrul emisiunii „Dincolo de aparente”, Marcel Iures vorbeste despre copilaria sa, precum si despre fiul sau, Alex, de care este foarte mandru.

Desi in prezent este un actor cunoscut si presedinte al Fundatiei Cultural Artistice Teatrul ACT, viata nu a fost intotdeauna usoara cu Marcel Iures.

Acesta nu s-a sfiit sa spuna ca provine dintr-o familie fara posibilitati financiare. El a marturisit ca fiind oameni saraci, parintii lui au incercat sa traiasca in diverse locuri. „Am trait si in subsoluri, am stat prin gazde, am stat si la curte”. Acesta isi aminteste si de cainele prietenos care incerca mereu sa il insoteasca la scoala: „Una dintre amintirile mele din copilarie este legata de o curte plina de verdeata, unde aveam un caine, prietenos la maxim. Stia cand vin de la scoala, cand plec de la scoala. Nu-l prea luam cu mine pentru ca mi-era frica de hingheri. L-au si luat de doua ori, de doua ori l-am scos de la ei, iar a treia oara nu l-am mai putut recupera”.

Marcel Iures a vorbit si despre fiul sau, Alex, spunand cu regret ca i-a transmis si defectele sale: ”Este un copil frumos caruia i-am transmis toate spaimele mele. Si ipohondriile. Dar este un om minunat. Baza relatiei noastre si cred ca baza oricarei relatii cu un copil este rabdarea. Si prietenia. Si eu am rabdare. Dar el e mai evoluat, mai destept. Mai ager si mai agil”.

Foto: PR