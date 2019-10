Mama lui Lady Gaga vorbește despre adolescența fiicei sale și problemele cu care s-a confruntat

Lady Gaga a fost întotdeauna sinceră cu privire la problemele de sănătate mintală, mai cu seamă că ea și mama ei au și o fundație, numită „Born this way”, prin care ajută oamenii să reușească să gestioneze mai ușor aceste probleme.

De această dată, mama ei, Cynthia Germanotta a vorbit într-un interviu pentru CBS This Morning despre momentul în care fiica sa, Lady Gaga, s-a confruntat cu aceste probleme în adolescență. „Stefani a fost unică și nu a fost apreciată la adevărata ei valoare, iar rezultatul a fost că s-a confruntat cu destul de multe momente dificile. Umilită, batjocorită și izolată. Când ești tânără, aceste lucruri te afectează. Era în gimnaziu când am văzut că s-a schimbat, de la o tânără fericită și inspirațională la o persoană care își punea întrebări despre ea, care avea îndoieli cu privire la identitatea ei.”

Pe lângă asta, Cynthia a recunoscut faptul că acest lucru a luat-o prin surprindere și că nu a fost pregătită pentru asta. „Cred că noi, ca indivizi și societate, nu tratăm în același fel sănătatea mintală cu cea fizică. Iar atunci când se întâmplă în familia noastră, nu știm cum să gestionăm asta. Ca părinte, nu am fost pregătită să gestionez asta. Când eram tânără, vremurile erau diferite. Am învățat cum să fac față acestor probleme și m-am bazat pe un sprijin.”

Mama lui Lady Gaga a ținut să aducă în atenție și faptul că problemele de sănătate mintală din copilărie își pun puternic amprenta asupra noastră: „Nu am realizat impactul pe care îl aveam. Pur și simplu punem accentul pe individ și pe familia lui, dar și pe felul în care gestionează aceste probleme. Ei nu înțeleg asta, se produce un conflict și destul de mult stres în familie. De asemenea, personal am avut sentimente de vinovăție, de neputință, să nu știu cum să îmi ajut fiica. Ceea ce am învățat a fost că nicio familie nu este imună la asta și este importat felul în care ne schimbă o asemenea experiență dacă se întâmplă în familia noastră.”

Cynthia le-a dat și un sfat părinților ai căror copii au avut și încă au probleme de sănătate mintală: „Cel mai important lucru pe care părinții îl pot face este să asculte și să înțeleagă. Ce am învățat de la fiica mea a fost să ascult și să îi validez sentimentele. Ca părinți, instinctul nostru natural este să rezolvăm problemele, când de fapt, ei vor doar să îi luăm în serios și să înțelegem ceea ce ne spun. Îi încurajez pe părinți să fie vulnerabili. Vorbiți despre experiențele din trecut pentru a avea o conversație mult mai sănătoasă. Important este să vorbești cu ei și să începi să ai aceste conversații cu copii tăi.”

