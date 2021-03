Mama lui Augustin Viziru a fost internată în spital din cauza COVID-19

Mama lui Augustin Viziru, Irina Viziru, a fost internată la spitalul Matei Balș din cauza COVID-19.

Augustin Viziru a dezvăluit în cadrul emisiunii „Exclusiv VIP” de pe Prima TV că și el a fost testat pozitiv cu coronavirus anul trecut, în luna decembrie, însă a avut o formă ușoară și a trecut cu bine peste. Actorul în vârstă de 40 de ani a mărturisit că și partenera sa a avut COVID-19. „Nu am o stare tocmai bună, ieri am internat-o pe mama pentru că are COVID. Nu se simte prea bine. Am avut și eu în decembrie anul trecut, sunt în regulă acum, nu am avut mari probleme. Iubita mea, pentru că născuse, i-a scăzut imunitatea, două zile s-a simțit mai rău și a stat la pat.”

Augustin Viziru a menționat că mama lui este acum internată la spitalul Matei Balș din capitală și este ținută sub observație medicală. Actorul s-a arătat impresionat de grija cu care medicii au tratat-o pe mama lui. „Mama acum este pe mâini bune. Toată lumea m-a speriat că o să stăm pe holuri, că nu sunt locuri. A fost extraordinar de bine primită. Am dus-o la Matei Balș, am sunat la salvare, a venit în 10 minute, au luat-o, au dus-o direct la Matei Balș, au internat-o. Este ok acolo, toată lumea are foarte mare grijă de ea și mă bucur. Și nu pentru faptul că este mama mea, ci pur și simplu cred că oamenii așa lucrează acolo. Am fost plăcut surprins de sistemul sanitar de acolo.”

„Mai are un început de diabet, nu s-a simțit bine, a avut saturația destul de joasă și acum are aparat de oxigen. Dar vorbesc cu ea, i-am dus medicamente, tot ce are nevoie”, a adăugat Augustin.

Augustin Viziru a povestit că are o relație apropiată față de familie și este un sprijin pentru mama sa, în special de când tatăl lui a murit, iar fratele actorului, Lucian Viziru, s-a mutat în Germania. „Tot timpul am fost mai mămos, mai atent în ceea ce privește familia, de când a plecat tata dintre noi, care era ALFA suprem, am rămas eu și chiar acolo a fost un declic foarte mare”, a declarat Augustin Viziru în emisiunea „Exclusiv VIP” de pe Prima TV.

Augustin Viziru este și câștigătorul emisiunii Ferma. Orășeni versus săteni, difuzată de ProTV. Acesta a plecat acasă cu trofeul și premiul de 50.000 de euro.

Foto: Instagram

