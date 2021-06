Mama Ancăi Serea a ajuns de urgență la spital. Ce mesaj a transmis prezentatoarea TV

Anca Serea a mers la urgență la spital. Mama prezentatoarei TV s-a simțit rău în ultimele zile, iar vedeta a decis că este cazul să apeleze la ajutor specializat.

Anca Serea le-a povestit urmăritorilor de pe rețelele de socializare momentele dificile prin care a trecut și a mărturisit că a mers la mai multe spitale. Vedeta nu a oferit amănunte cu privire la afecțiunile mamei sale, însă a ținut să îi mulțumească doctorului cardiolog care s-a ocupat de mama ei. „Astăzi a fost o zi super ciudată pentru mine. Din păcate, mama mea s-a simțit destul de rău cu sănătatea și ieri și alaltăieri și am luat decizia să mergem la spital. M-am plimbat prin mai multe spitale. (…) Am fost foarte mulțumiți de serviciile lor. Vreau să-i mulțumesc în special domnului doctor cardiolog care a văzut-o pe mama și s-a ocupat foarte bine de dânsa”, a povestit Anca Serea pe InstaStory.

Anca Serea a vorbit deseori despre problemele ei de sănătate. Prezentatoarea TV se confruntă cu o anemie severă de multă vreme și a ajuns și la spital din această cauză. Într-un interviu pentru OK! Magazine, Anca Serea a povestit că în ciuda episoadelor grele pe care le-a întâmpinat, a reușit să treacă peste. „Eu mă confrunt cu o anemie severă încă din tinereţe, înainte să-l nasc pe David, de pe la 19 ani, când mi-am făcut şi primele investigaţii din cauza unor menstruaţii abundente. Aveam ameţeli frecvente, stare de slăbiciune. Eu nu am făcut tratamente susţinute şi nici cură de fier, decât în perioada sarcinilor sau când trebuia să nasc.”

Vedeta a adăugat că în urma nașterilor, anemia s-a agravat, motiv pentru care a făcut toate investigațiile necesare. „Cu trecerea timpului, cu naşterile multiple, starea asta de anemie s-a acutizat, dar niciodată nu a fost aşa grav ca anul trecut, erau doar momente izolate. Acum sunt OK, dar atunci aproape că am căzut din picioare. Mi-am făcut toate investigaţiile: RMN, endoscopie, colonoscopie, tot ce se putea, pentru că medicilor nu le venea să creadă că pot să supravieţuiesc cu o valoare atât de mică a hemoglobinei, iar depozitul de fier era infim”, a spus Anca Serea pentru OK! Magazine.

Foto Arhiva Revistei ELLE