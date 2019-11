Malvina Cservenschi despre cum a renunțat la cariera în televiziune și a fondat un brand de bijuterii

După peste zece ani în care a lucrat în televiziune, Malvina Cservenschi a renunțat la cariera care a făcut-o celebră, pentru a urma pasiunea pentru design și a pune bazele unui brand de bijuterii. Astfel a luat naștere în 2013 Malvensky, cu care este nominalizată la ELLE Style Awards la categoria Best Romanian Brand. Povestește că totul a început dintr-o joacă, „fără un business plan, fără nimic organizat, doar cu o viziune, o idee clară despre un produs care nu mai exista pe piața din România, împachetat într-o poveste foarte frumoasă, și l-am construit încet, pas cu pas.'

Pentru că tema de anul acesta a ELLE Style Awards este Punk, am rugat-o pe Malvina Cservenschi să ne povestească un moment de rebeliune, iar aceasta a menționat chiar momentul în care a renunțat la televiziune pentru a-și urma visul: „Nu mă consider o persoană rebelă, dar uneori am anumite intuiții legate de drumul pe care pur și simplu trebuie să merg. Un astfel de moment a fost cel în care, după 10 ani de muncă în TVR, am ales să-mi dau demisia fără un calcul în prealabil. (…) Așa că, pentru mine, a fi rebel este de fapt o modalitate de a alege să fii autentic când mintea, corpul și sufletul se aliniază toate spre realizarea binelui personal'.

La aproape șapte ani de când a pus bazele Malvensky, interesele Malvinei au virat de la pasiunea pentru bijuterii la cea pentru leadership, business, și mai nou, pentru pietrele prețioase și diamante. „E o nouă lume pe care am descoperit-o, am studiat recent la GIA (Gemological Institute of America) totul despre diamante și pietre prețioase, perle și simt că am intrat într-o nouă lume, absolut fascinantă.'

Spune că, dacă s-ar întoarce în timp și ar lua-o de la capăt, dar cu know-how-ul pe care îl are acum despre a ține în mâini un business, i-ar fi mult mai greu: „Cred că uneori e bine să lași pur și simplu lucrurile să curgă, să-ți lași imaginația să curgă și să-ți aduni toate forțele și să înveți foarte multe lucruri. În acel moment, la început, nu știam ce înseamnă să ai o echipă, să ai un magazin, să ai colecții și să le creezi, nu știam ce înseamnă partea tehnică, totul a fost învățat pas cu pas și cred că ăsta a fost farmecul acestui drum.'

Pentru Malvina Cservenschi, cel mai important compliment pe care îl poate primi e atunci când oameni din afara țării îi spun că faptul că poartă bijuteriile sale, a căror poveste are legătură cu tradițiile, simbolurile și valorile românești, le alină dorul de casă: „Pentru că asta este misiunea mea – aceea de a traduce în aur și diamante simboluri, tradiții și valori. Îmi place atunci când o persoană, datorită faptului că a crezut într-o bijuterie sau și-a pus o dorință, a rămas însărcinată, a făcut un copil, s-a căsătorit, și-a schimbat jobul, a îndrăznit mai mult. Brățările pe care le creez sunt menite să-ți aducă aminte că ai o dorință importantă pentru tine.'

