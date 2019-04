Majordomul Prințesei Diana vorbește despre comportamentul lui Meghan Markle

Meghan Markle a schimbat complet felul în care este privită familia regală britanică încă de la logodna cu Prințul Harry, aceasta încălcând și atunci protocolul regal prin decizia de a nu purta dresuri.

Aparițiile acesteia, precum și zvonurile și declarațiile celor care lucrează pentru familia regală au stârnit numeroase comentarii, iar fostul majordom al Prințesei Diana, Paul Burrell, vorbește despre atitudinea Ducesei de Sussex.

Într-un interviu pentru US Weekly, Paul Burrell a declarat că este sigur că Meghan are propriile convingeri și spune întotdeauna ce gândește. „Nu am niciun dubiu că Meghan nu este ‘o persoană care să spună mereu da. Spune ce gândește și își exprimă părerile așa cum ar trebui să facă o femeie americană.”

În plus, Burrell, fiind un cunoscător al scandalurilor apărute în familia regală a vorbit în trecut și despre așa-zisul conflict dintre Meghan și Kate Middleton.

„Ele sunt femei diferite cu roluri diferite, din culturi diferite. Kate știe că Meghan nu reprezintă o amenințare pentru ea, iar Meghan este suficient de matură încât să înțeleagă că rolul ei este unul complet diferit față de cel al lui Kate.”

