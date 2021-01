Major și Champ, câinii lui Joe Biden, s-au instalat la Casa Albă

Major și Champ au marcat cu un lătrat semnarea de către noul Președinte SUA a unui ordin executiv prin care ridică interdicția persoanelor transgender de a se înrola în armată. Interdicția fusese impusă de nimeni altul decât predecesorul său, Donald Trump.

Tot Donald Trump a fost primul președinte de la James K. Polk, 1845-1849, încoace care nu a adus cu sine niciun animal de companie.

Președintele Joe Biden i-a adus la Casa Albă pe Major și Champion, care au 2, respectiv 12 ani. Biden a avut și instruit ciobănești germani de mic copil, ceea ce se crede că l-a făcut să prefere rasa și mai târziu.

The First Dogs—Champ and Major—arrived at the White House on Sunday from Delaware.

The two German shepherds are the first pets to live at the executive mansion since the Obama administration. https://t.co/imJ5jzdi7a pic.twitter.com/JXChPJQBXF

— ABC News (@ABC) January 25, 2021