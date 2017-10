Maia Morgenstern, amintiri triste din „epoca de aur”

Maia Morgenstern a trait o insemnata perioada din viata sa, la fel ca multi altii, in timpul regimului comunist din Romania. Amintirile din acea perioada nu sunt aproape niciodata unele fericite sau placute iar zilele trecute chiar Maia Morgenstern a scris cateva randuri triste intr-o postare pe contul sau de Facebook.

Aflata la Piatra Neamt, Maia si-a amintit cat de diferit stateau lucrurile cu 30 de ani in urma. Actrita a povestit, in randurile scrise pe Facebook, ca manca deseori margarina pe paine, cu Vegeta, care era obtinuta foarte greu, de peste granita, de la sarbi.

Dintr-o carte de bucate veche, Maia Morgenstern citea despre friptura in timp ce isi manca obisnuita masa. Actrita si-a mai amintit si de gustul berii, care nu facea spuma si avea aroma de… ulei.

Aceleasi amintiri triste le au, probabil, foarte multi romani care au apucat sa traiasca in perioada „neagra” a comunismului, in special in anii ’80. Comparatia dintre „atunci” si „acum” se afla deseori pe buzele celor care au trait acele vremuri.

Foto: Hepta