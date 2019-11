Lucrurile care îi lipsesc cel mai mult Ginei Pistol în timpul filmărilor la Asia Express

Într-un interviu pe care ni l-a acordat în exclusivitate cu puțin timp înainte de a pleca în aventura Asia Express, Gina Pistol ne-a povestit despre lucrurile pe care urma să le pună în bagaj. „De fapt, întrebarea este ‘Ce nu îți pui în bagaje’. Eu, de fapt, când încep să îmi organizez bagajele pentru Asia, nu mă întreb ce pun, ci ce nu îmi pun în bagaje pentru că sunt femeie, trebuie să apar pe sticlă și vă dați seama că am nevoie de foarte multe lucruri. Și nu e că mă pot întoarce oricând acasă ca să îmi iau un lucru pe care l-am uitat sau de care am nevoie. Și asta este o problemă foarte mare pentru mine – ce nu îmi pun în bagaje – pentru că nu am voie decât două genți pe care trebuie să le car în fiecare dimineață și seară”, ne-a declarat ea.

Însă, surprinzător, se pare că altele sunt lucrurile care chiar îi lipsesc pe durata filmărilor. Gina Pistol este protagonista unui video postat pe contul de Instagram al emisiunii Asia Express în care le dezvăluie fanilor în ce constă masa pe care o servește. „Wow, orez cu pui, nu m-aș fi așteptat niciodată. Ce surpriză plăcută”. Întrebată dacă îi place ceea ce i-au pregătit organizatorii, Gina a continuat: „Da. Îmi place când mănânc și eu o dată pe săptămână, nu în fiecare zi și la fiecare masă, mic dejun, prânz, cină și gustare”.

Gina a dezvăluit însă ce ar prefera să mănânce și care sunt alimentele de care îi este dor. „Aș mânca o salată, cu roșii, cu castraveți, cu ceapă, cu de toate. Aș mânca și eu un fruct, o salată verde, o ceapă verde. Nu mai pot cu carne și orez”.

