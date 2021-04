Lucian Viziru face mărturisiri inedite despre viața de familie

Lucian Viziru locuiește de șapte ani în Germania alături de soția lui, Ema, și fiul lor, Mihai.

Lucian Viziru este cunoscut publicului larg pentru rolurile pe care le-a jucat în mai multe telenovele românești, dar și pentru că a făcut parte din trupa Gaz pe Foc. S-a retras din showbiz și a lăsat actoria și muzica, iar în prezent este antrenor de tenis. Mai mult, Lucian Viziru și-a făcut un cont de YouTube, acolo unde împărtășește cu urmăritorii lui diverse clipuri cu viața lui de familie și le răspunde acestora la curiozitățile pe care le au despre el și viața în Germania, dar este activ și pe TikTok.

În cadrul emisiunii „Vorbește Lumea” de pe PRO TV, Lucian Viziru a vorbit despre meseria pe care o are în prezent, dar și performanțele pe care le-a avut în tenis până acum. „În principiu arătăm în vloguri viața noastră în Germania, viața de zi cu zi. În general încerc să mă ajut și pe mine, cât și pe alții cu vlogul ăsta. Aici sunt antrenor de tenis, asta știu de fapt să fac. Așa mi-am început viața. Am pus mâna pe rachetă prima dată la vârsta de trei ani, am început la Steaua București. Am fost vicecampion național de două ori și campion mondial școlar.”

Lucian Viziru a povestit că fiul lui, care momentan învață online, va merge fizic la școală abia de săptămâna viitoare și va trebui să aibă un test negativ. De asemenea, el nu poate antrena din cauza faptului că sălile sunt închise acolo. „Fiul meu stă acasă săptămâna aceasta. Nu-i convine deloc faptul că trebuie să lucreze online pentru că e greu și le dau mult de învățat. Au împărțit clasa în două, grupa lui stă acasă acum și abia de săptămâna viitoare are voie la școală, cu test făcut. De astăzi, eu ca antrenor de tenis nu mai pot să joc nici în aer liber pentru că sunt închise toate sălile.”

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Lucian Viziru (@lucian_viziru)

De asemenea, acesta a făcut și o mărturisire surprinzătoare. Deși nu a mai venit în România de patru ani, Lucian Viziru își dorește să revină anul acesta și plănuiește să se căsătorească din nou cu soția lui. Lucian Viziru și Ema, fosta lui colegă de bancă din liceu, s-au căsătorit în 2010. „Nu am mai fost în țară de vreo patru ani, din păcate, sper să reușim să ajungem în august. Ne-am propus să facem și o nuntă, să sărbătorim, că nu am putut să facem anul trecut. Încercăm să facem anul ăsta și dacă reușim să ajungem în august, pot să mă însor, din nou, cu aceeași femeie, după zece ani. Nu știu cum facem noi să rezistăm, dar uite că ne iese”, a declarat Lucian Viziru în emisiunea „Vorbește Lumea.”

Foto: Pagina de Facebook Lucian Viziru

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro