Lourdes, fiica Madonnei, distruge stereotipurile de frumusețe arătându-și părul corporal pe covorul roșu, urmând exemplul mamei sale

Lourdes a atras toate pivirile la CFDA/Vogue Fashion Award de anul acesta, purtând o rochie albă, cu bretele, deconstruită, semnată Luar, lăsând să se vadă părul din zona axilei. Nu este prima apariție de acest gen a fiicei Madonnei, în care își poartă mândră părul corporal. Anul acesta, modelul a pășit pe catwalk în timpul New York Fashion Week într-o pereche de jeans tăiați, care i-au dezvăluit firele de păr de pe picioare.

Lourdes calcă pe urmele mamei sale, care în 2011 a spus într-un interviu că în adolescență refuza să se epileze. „În perioada liceului, am văzut cum trebuie să fie atitudinea fetelor pentru a atrage băieți. Am știut de atunci că nu mă pot integra în acea categorie. Așa că am decis să fac opusul. Am refuzat să port machiaj, să am părul aranjat. Am refuzat să mă rad. Aveam păr la subraț”.

Madonna încă îmbrățișează trendul din când în când. În anul 2014, a postat o fotografie pe contul său de Instagram cu descrierea „Păr lung..nu-mi pasă”. Lourdes și-a făcut recent debutul în lumea modei, aspirând la o carieră de succes în industria modelling-ului.

Foto: Instagram

