Lora renunță la emisiunea Vorbește Lumea? „A fost greu…”

La începutul lunii ianuarie, Adela Popescu a anunțat că este însărcinată pentru a treia oară și că se va retrage din emisiunea pe care o prezenta alături de Cove, având în vedere situația pandemiei, iar locul ei a fost preluat de către cântăreața Lora.

Lora s-a alăturat echipei pentru prima dată în postura de prezentatoare a unui matinal la finalul lui 2018 (când Adela Popescu era însărcinată cu al doilea copil), iar revenirea ei în echipa emisiunii de la Pro TV a fost întâmpinată cu mult entuziasm de către fanii show-ului.

Recent, Lora, în vârtă de 38 de ani, a fost întrebată de unul dintre fanii care o urmăresc pe Instagram dacă va mai continua să găzduiască emisiunea Vorbește Lumea, difuzată de Pro TV, alături de prezentatorul Gabriel Coveșeanu.

Răspunsul ei la această întrebare i-a nedumerit pe fani și i-a întristat în același timp. La întrebarea: „O să te mai vedem la ‘Vorbește Lumea’ și în sezonul următor?”, Lora a răspuns astfel: „Guys (Oameni buni – n.red.), am acceptat cu plăcere să prezint din nou ‘Vorbește Lumea’, pentru că am avut timp. Prima dată a fost greu, și cu concerte, muzică, emisiune, acum am și brand, un brand nou de lansat, filme, multe, nu știu, nu știu”.

Lora a mai dezvăluit că în curând va începe filmările pentru o nouă peliculă în care a obținut un rol și și-a anunțat fanii că pot vedea comedia „Pup-o, mă! 2: Mireasa nebună” pe 30 iunie și 1 iulie în Grădina de vară din Herăstrău.

Prezentatoarea emisiunii Vorbește Lumea de pe PRO TV a povestit că a fost cerută în căsătorie de două ori de către Ionuț Ghenu și că ambele cereri, care au fost speciale, au reușit să o impresioneze. „A existat o cerere în căsătorie, într-o bărcuță mai fancy, nu s-a pus în genunchi, că nu avea cum, dar m-a urcat pe mine în bărcuță, undeva la jumătate între Serbia și România, iar eu fiind gălățeancă, crescută pe malul Dunării, a fost locul perfect. Mi-a arătat o peșteră frumoasă, iar când m-am întors, el era cu o cutie și inel. A fost un moment atât de frumos! Apoi, m-a mai cerut o dată, într-o seară de 8 Martie. M-a trezit din somn după vacanța din Maldive și mi-a oferit un al doilea inel, care are o piatră în culoarea apei din Maldive, ca să ne amintească de acea perioadă frumoasă”, a mărturisit Lora pentru revista Viva.

Emisiunea Vorbește Lumea s-a lansat în anul 2015 și i-a avut inițial prezentatori pe Cove și pe cântăreața Sore (31 de ani). Însărcinată fiind cu fiica ei, Sore s-a retras și a fost înlocuită cu Adela Popescu.

Foto: Instagram