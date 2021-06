Locul surprinzător ocupat de Prințul Harry și Meghan Markle în topul celor mai respectați membri ai familiei regale

Cu ocazia Zilei Sănătății Mintale a Tinerilor, organizația stem4 a realizat un sondaj de opinie în rândul adolescenților britanici pentru a afla care sunt personalitățile pe care le respectă cel mai mult. La categoria familia regală britanică, primul loc a fost ocupat de Regina Elisabeta a II-a, care a obținut 25% din voturi. Pe locul al doilea s-a clasat Prințul Harry, cu 22%, fiind îndeaproape urmat de soția sa, Meghan Markle, cu 21 de procente. Kate Middleton și Prințul William s-au clasat pe locul al șaselea, respectiv al șaptelea.

Potrivit stem4, unul dintre motivele pentru care tinerii admiră persoanele publice votate este acela că sunt „curajoase și puternice, și chiar și când lucrurile nu merg bine și sunt criticate, ei continuă să meargă mai departe”. Al doilea argument a fost acela că „susțin drepturile omului și fac societatea un loc mai bun”.

La categoria personalități care îi inspiră, David Attenborough s-a clasat pe primul loc, cu 54% dintre voturi.

Dr. Nihara Krause, fondatorul oragnizatiei stem4, a declarat că „Pentru a câștiga respectul tinerilor din ziua de azi nu trebuie să ai o avere sau să arăți bine. E mult mai important să fii curajos, puternic și să arăți compasiune pentru cei din jur și pentru natură. De asemenea, e important și faptul că, printre cele mai admirate celebrități se află persoane ca Billie Eilish sau Prințul Harry, care au vorbit deschis despre sănătatea mintală. Probleme ca anxietatea sau depresia sunt foarte comune în rândul tinerilor și contează foarte mult pentru ei când o persoană publică are curajul de a se deschide.”

Recent, Prințul Harry a făcut o serie de dezvăluiri șocante despre anxietatea și durerea cu care s-a confruntat după moartea mamei sale, Prințesa Diana. Acesta a mărturisit în cadrul documentarului serial pe care l-a realizat împreună cu Oprah Winfrey, The Me You Can’t See, că a apelat la alcool pentru a trece peste momentele grele din viața sa.

„Perioada de la 28 la 32 de ani a fost un coșmar pentru mine. Mă speriam de fiecare dată când mă urcam într-o mașină sau când vedeam un aparat de fotografiat. Eram dispus să beau, să iau droguri, să încerc şi să fac chestii care mă făceau să simt mai puţine lucruri decât simţeam. Dar, uşor, am devenit conştient că, OK, nu beam de luni până vineri, dar probabil beam într-o zi cât pentru o săptămână, vinerea sau sâmbăta seară. Şi beam nu pentru că îmi plăcea, ci pentru că încercam să maschez ceva.”

Prințul Harry a adăugat și că Meghan Markle a avut o influență extrem de mare asupra sănătății sale mintale, aceasta fiind de altfel cea care l-a încurajat să meargă la terapie.

