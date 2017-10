Liviu Teodorescu lanseaza single-ul “Asa e ea #DULCE”

Scrisa si compusa de catre Liviu Teodorescu in propriul sau studio, LiTE Music, piesa “Asa e ea #Dulce” evidentiaza o poveste incarcata de mister din perspectiva barbatului care ajunge sa fie prins in jocul vicios al femeii.

„< > nu e doar un nou videoclip, este un progres pentru mine. Am compus piesa in studioul meu, insa la productie m-au ajutat Serban Cazan si Florin Boka de la Hahaha Production. Sunt foarte entuziasmat de cum a iesit totul.", a spus Liviu. Videoclipul single-ului "Asa e ea #DULCE" este un concept #W, iar regia este a lui Criss Blaziny. Alaturi de Liviu Teodorescu, personajul principal feminin este interpretat de frumoasa Marisa Paloma, castigatoarea sezonului 2 a emisiunii "Bravo, ai stil". Frumoasa vloggerita a intrat in pielea unei sirene misterioase. Videoclipul "Asa e ea #Dulce" continua seria proiectelor in care Liviu filmeaza alaturi de unele dintre cele mai frumoase vloggerite din Romania, cum s-a intamplat si la "Cine m-a pus" – Sinziana Negru, "Fanele" – Laura Giurcanu si "Obsesie" – Christina Ich. "Ii multumesc Marisei ca a acceptat propunerea de a aparea in clipul meu, a fost super tare pe set si suntem cu totii mega incantati de cum a iesit totul. Am muncit mult, am indurat frig cat cuprinde, dar a meritat tot efortul.", a completat Liviu. Artist si compozitor, Liviu Teodorescu a ajuns cunoscut publicului in urma participarii la concursul de talente "Vocea Romaniei". De atunci a lansat numeroase hit-uri si are propriul studio muzical, LiTE Music. "Gelos", "Esti Piesa", "Tarziu" sunt doar cateva dintre piesele care au strans milioane de vizualizari pe YouTube.