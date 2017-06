Lindsay Lohan isi lanseaza un site de lifestyle pentru a-si impartasi public secretele

Actrita a lansat o pagina exclusiva de lifestyle pe Preemium, unde vizitatorii trebuie sa plateasca 2,99 euro pe luna pentru a se abona si a avea acces la continutul acesteia. In schimb, vedeta promite ca iti va “spune toate secretele si stirile despre mine inainte ca altcineva sa le afle”.

“Vei primi jurnale personale, actualizari video, fotografii personale in exclusivitate, tutoriale de moda si frumusete, ghiduri pentru cumparaturi, informatii din spatele scenei, produse preferate si multe altele”, spune actrita intr-o declaratie de pe site. “Pentru a primi un permis de acces la viata mea, Preemium este necesar pentru toti fainii si urmaritorii mei.”

Cu cateva zile inainte, Lohan dadea indicii tentante in social media: “Vrei sa vezi ce fac cu adevarat? Aboneaza-te la Preemium-ul meu”, spune aceasta. “Vom posta foarte mult in saptamanile ce urmeaza.” Pana acum, site-ul ofera informatii din spatele scenei din cadrul catorva sedinte foto de-ale actritei, inclusiv dintr-o statie de metrou.

In plus, Lohan are in mod evident o sectiune pentru divertisment si, de asemenea, a marturisit ca va fi gazda a unei emisiuni numita “The Anti-Social Network.”. Vedeta declara intr-un teaser trailer: “Iubesc social media. Sunt social media. Toata lumea stie ca nu ar trebui sa lasati telefonul sa stea degeaba prin jurul vostru, mai ales langa mine. Am decis ca voi controla conturile tale social media, Instagram-ul tau, Snpachat-ul tau, Facebook-ul tau, Twitter-ul, toate pentru 24 ore.”

Citeste si:

Lindsay Lohan se converteste la Islam

Cu toate acestea, conform Entertainment Weekly, proiectul a fost cumparat in retele si nu pare sa aiba un sediu personal si stabil. Acest proiect marcheaza primul proiect de televiziune al actritei Lindsay Lohan de la filmul “Lifetime” din 2012, “Liz&Dick”, si seria ei de documentare cu Oprah Winfrey pe OWN.

Text: Teona Tomoiaga

Foto: Arhiva Revistei ELLE