Lili Sandu și Silviu Tolu vor deveni părinți

Ziua de 15 dec 2019 ora 5.30 am avea sa mi schimbe viața pentru totdeauna! Atunci am aflat ca in câteva luni voi cunoaște fericirea suprema aceea de a mi tine copilașul in brațe🤰🏻 @silviu.tolu Te iubesc! #theTolus