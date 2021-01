Lidia Buble a dezvăluit cum anume reușește să se mențină în formă

Lidia Buble este o cântăreață extrem de apreciată din România și foarte mulți dintre fanii ei s-au întrebat până acum cum reușește să se mențină în formă.

Lidia Buble are o formă fizică de invidiat și chiar ea a dezvăluit pe Instagram care este regimul alimentar pe care îl urmează. Artista are grijă la alimentația ei, mănâncă extrem de rar carne și nici de sărbători nu a făcut excese. „Eu de Sărbători nu am mâncat aproape nimic, la modul că acasă la mine toate mâncărurile erau pe bază de carne, iar eu nu mănânc carne. Mănânc foarte rar, dar foarte rar, de două ori pe an maximum, în rest mănânc doar pește. Așa că eu, de Sărbători, am cam făcut foamea. În afară de portocale, mandarine și câteva dulciuri, și, într-o zi, am mâncat un fel de paste.”

„Nu am mâncat nimic în această perioadă. Sunt singura nebună care, când vine seara, se gândește „Doamne, să vină mâine, să pot să mănânc din nou micul dejun.” Sper că nu sunt singura”, a adăugat Lidia Buble pe Instagram.

Lidia Buble a trecut printr-o transformare incredibilă de-a lungul anilor, reușind să slăbească 10 kilograme. În trecut, artista dezvăluia cum a reușit să facă asta. „Am slăbit pentru că televizorul îngrașă și atunci am fost oarecum obligată să slăbesc. Am dat jos 10 kilograme sau chiar mai mult, printr-o alimentație sănătoasă și mult sport”, declara Lidia la sfârșitul lui 2018, relatează Viva!.

Anul trecut, artista s-a aflat în atenția presei după ce ea și Cornel Ilie, solistul trupei VUNK, au lansat piesa „Vino, du-te”, compusă de către Cornel în perioada stării de urgență și au apărut speculații privind o posibilă relație între ei, mai ales că Lidia s-a despărțit de Răzvan Simion, iar Cornel a anunțat că divorțează de soția lui. În ciuda zvonurilor vehiculate, cei doi au declarat că între ei există o relație de prietenie.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

