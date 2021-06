Liam Payne și Maya Henry au anulat logodna și s-au despărțit

Liam Payne a dezvăluit ieri, în cadrul podcast-ului The Diary of a CEO că nu mai formează un cuplu cu modelul Maya Henry. Cei doi se logodiseră în vara anului trecut.

„În acest moment, cel mai tare sunt dezamăgit de mine fiindcă continui să rănesc oameni. Asta mă enervează. Pur și simplu nu m-am descurcat prea bine în relații. Și știu care este tiparul meu de relații, simt asta acum. Pur și simplu nu mă descurc bine într-o relație așa că trebuie să lucrez mai întâi la mine înainte de a fi cu cineva.”, a declarat Liam.

Payne nu a dat foarte multe detalii despre motivul care a dus la ruptura dintre el și Maya, însă a mărturisit că „nu mai eram cea mai bună versiune a mea. Pot să spun cu sinceritate că mă simt mai bine acum că am ieșit din relație. Nu m-am simțit bine pentru ce am făcut, dar trebuia să se întâmple. Știu că este cea mai banală metodă de a spune că așa e cel mai bine pentru amândoi… dar pur și simplu așa simt. Sper că e fericită”.

Zvonurile conform căruia fostul membru al trupei One Direction și Maya Henry ar forma un cuplu au apărut pentru prima dată în august 2018, la scurt timp după ce artistul s-a despărțit de Cheryl, alături de care are și un băiețel în vârstă de patru ani. Cu toate acestea, cei doi și-au oficializat relația de-abia un an mai târziu, în septembrie 2019, iar în august 2020, Liam a și cerut-o de soție pe Maya.

Într-un interviu acordat publicației People în decembrie, cântărețul a mărturisit că s-a bucurat să își petreacă perioada de carantină alături de logodnica sa, însă a recunoscut și că pe alocuri au mai existat neînțelegeri. „A fost o binecuvântare, dar am avut și suișuri și coborâșuri”, a povestit anul trecut Liam Payne.

