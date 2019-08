Liam Hemsworth ar fi vrut să se împace cu Miley

Imediat după despărţire, Miley Cyrus a fost surprinsă în timp ce se săruta cu Kaitlynn Carter. Aceste imagini par să fie cele l-au făcut pe Liam Hemsworth să depună actele pentru divorţ. Şi nu doar Liam a fost afectat să vadă aceste poze, ci şi familia lui, care nu a reacţionat tocmai bine atunci când le-a văzut.

O sursă a declarat pentru Us Weekly faptul că Liam a depus actele pentru divorţ deoarece „Miley era mult prea deschisă în legătură cu relaţia pe care o avea cu Kaitlynn Carter.” Iniţial, el ar fi vrut să se împace cu Miley. Liam credea că poate trece peste acest impas din relaţia lor, dar imaginile cu ea și Kaitlynn au fost cele care au pus capăt. Liam a avut și o discuție mai serioasă cu părinții, iar familia lui nu a fost încântată să vadă imaginile.

„Chiar dacă Miley și Liam erau deja separați înainte să apară imaginile cu ea și Kaitynn de pe yacht în timp ce se sărutau, când Liam a văzut pozele, a decis să depună actele pentru divorț. Pentru el e fost de ajuns”, a declarat o sursă pentru E!

Săptămâna trecută, Miley Cyrus a postat pe contul său de Twitter faptul că nu infidelitatea a fost cea care i-a despărțit pe ea și Liam. „Adevărul este că din moment ce eu și Liam ne-am înțeles, nu mai sunt secrete de ascuns aici. Am crescut în fața voastră, dar ceea ce vreau să spun este că m-am maturizat. Pot să accept o mulțime de lucruri, dar refuz să cred că mariajul meu s-a sfârșit din cauza infidelității. Liam și cu mine am fost împreună un deceniu. Am spus-o înainte și o spun și acum, îl iubesc pe Liam și întotdeauna îl voi iubi. Dar în acest punct al vieții, trebuie să fac o alegere sănătoasă pentru viața mine și să las ce a fost în spate. Nu sunt o mincinoasă. Sunt mândră de faptul că sunt într-un alt punct al vieții față de cum eram în adolescență.”

La începutul acestei luni, un reprezentant a confirmat faptul că Miley Cyrus şi Liam Hemsworth s-au despărţit, deşi erau căsătoriţi de mai puţin de un an. La Premiile MTV VMA 2019, Miley a cântat noua ei piesă, „Slide Away”, în care vorbeşte despre Liam.

