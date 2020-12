Lexi Jones, fiica lui David Bowie, i-a adus un omagiu emoționant tatălui ei

Lexi Jones, pe numele său întreg Alexandria Zahra Jones, este fiica lui David Bowie și a modelului Iman, iar pentru o tânără de doar 20 de ani cu părinți atât de faimoși, e surprinzător de discretă pe conturile sale de social media. Însă tânăra a postat recent o fotografie din copilărie în care îi aduce un omagiu tatălui său, regretatul muzician care a încetat din viață în 2016, în urma unui cancer.

Lexi Jones a făcut recent o postare în care imită unul dintre look-urile iconice ale tatălui său, mai exact personajul Ziggy Stardust, pe care acesta îl întruchipa în anii 70. Fotografia realizată în copilăria lui Lexi o înfățișează pe aceasta purtând o perucă punk roșie și un tricou rupt, dar și un colier de tip choker negru și o brățară.

Personajul Ziggy Stardust, întruchipat în fotografie de Lexi Jones, a fost unul dintre alter ego-urile celebre ale lui David Bowie, iconicul muzician cunoscut pentru ținutele sale flamboaiante din prima parte a carierei, dar și pentru muzica inconfundabilă. Creat pentru a susține albumul The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, personajul a devenit unul dintre cele mai recognoscibile look-uri ale lui Bowie, replicat cu grade felurite de succes de fani în preajma Halloween-ului.

Lexi Jones, fiica lui Bowie și a lui Iman, este artistă, locuind în California. Dragostea dintre faimoșii ei părinți este celebră, știut fiind faptul că Bowie a întâlnit-o pe Iman, la acea vreme un supermodel, în 1990, la o cină. Bowie a vorbit în mai multe rânduri despre cum nașterea lui Lexi i-a pus în perspectivă cariera, și cum s-a regăsit alături de familie atunci când a început să aibă probleme de sănătate.

Bowie a mai avut un fiu, Duncan Jones, dintr-o altă relație, în vreme ce Iman mai are o fiică, Zulekha Haywood, tot dintr-o relație anterioară.

Foto: Instagram

