Leonardo DiCaprio dansând este cel mai amuzant lucru pe care îl vei vedea azi și a devenit deja viral

Leonardo DiCaprio dansând! Cine ar putea spune nu unei astfel de secvențe, mai ales atunci când mișcările sale de dans sunt atât de amuzante?

„Once Upon a Time in Hollywood”, creația lui Quentin Tarantino, va avea premiera în iulie 2019, iar primul trailer oficial a fost dat publicității ieri. Filmul este o dramă (deși, dacă ne-am ghida după trailer, nu am spune asta) despre perioada crimelor lui Charles Manson în 1969. Din distribuție face parte și Margot Robbie, care va interpreta rolul lui Sharon Tate, dar și Dakota Fanning și Al Pacino. Este al doilea film în care Leonardo DiCaprio și Margot Robbie joacă împreună, după celebrul „The Wolf of Wall Street” din 2013.

Însă să revenim la Leonardo DiCaprio dansând! Chiar dacă mai jos vei putea urmări întregul trailer, am zis să evidențiem această secventă greu de uitat cu ajutorul gif-urilor și meme-uri care deja circulă peste tot pe internet. Deci, have fun!

Since you know you wanted it, here’s a GIF of Leonardo DiCaprio dancing in #OnceUponATimeInHollywood. pic.twitter.com/lgsdGOFe2u — Bill Kuchman (@billkuchman) March 20, 2019

I live for Leonardo DiCaprio ugly dancing in movies pic.twitter.com/f8kBTK3GOf — tony survived space (@carxlinv) March 20, 2019

All aboard the Leonardo Dancing Cinematic Universe! #OnceUponATimeInHollywood pic.twitter.com/Ie6rzZOAwS — David Allen (@eastwoodmcfly) March 20, 2019

I AM BEING ATTACKED! I will be shocked if this isn’t one of my favorite films ever. Margot and Leo reunited?!?! Leo dancing?! #OnceUponATimeInHollywood pic.twitter.com/FKPdZ8TI83 — Lauren Bradshaw (@flickchickdc) March 20, 2019

I live to see Leo dancing. Can’t wait! pic.twitter.com/qZxPqblOUS — Papá Belzebú (@PBelzebu) March 20, 2019

Și pentru că trailerul oferă mult mai multe informații despre acest film – nu numai pe Leonardo DiCaprio dansând – te invităm să îl urmărești mai jos. Cu siguranță „Once Upon a Time in Hollywood” este unul dintre filmele pe care abia îl așteptăm în această vară în cinematografe!

