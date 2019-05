Lena Headey vorbește despre despărțirea de personajul din „Game of Thrones”, Cersei Lannister

În penultimul episod al seriei „Game of Thrones”, Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) distruge King`s Landing, omorând o mulțime de oameni nevinovați. În acest episod i-am pierdut și pe Cersei Lannister (Lena Headey) și Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau), care au murit îmbrățișați, striviți de pietre. După premiera episodului, actorii pe care nu îi vom revedea în ultimul episod al serialului au postat mesaje pe rețelele sociale, în onoarea personajelor în pielea cărora au trăit aproape un deceniu.

„A fost distractiv și o adevărată nebunie. Am iubit-o. Sunt onorată că am avut această oportunitate. Și foarte recunoscătoare pentru susținerea și încurajarea voastră, de-a lungul anilor. Iar acum, rondul ei s-a terminat (știu că nu ar reuși niciodată; Night’s Watch nu ar primi-o…dar totuși..)”, a scris Lena Headey pe contul de Instagram.

Lena a postat mai multe fotografii din spatele camerelor de filmat, alături de colegii ei, Nikolaj Coster-Waldau, Pilou Asbæk sau Nathalie Emmanuel. „Ai reprezentat speranța și adevărata putere. Nu mi-a plăcut acea zi, acolo sus”, a scris actrița alături de fotografia cu Nathalie, care a interpretat rolul lui Missandei of Naath.

Nikolaj a postat, la rândul lui, câteva imagini cu Lena, adăugând că este „cea mai bună, dulce și incredibilă soră”.

„Doi bărbați intră, unul dintre ei pleacă… a fost o adevărată plăcere să lucrez cu tine!! Oh și scuze pentru seara trecută… nu știam că te grăbeai să ajungi undeva.. nu am atât de mulți prieteni în #gameofthrones și doar am vrut să stăm pe plajă… poate să cântăm la chitară, să facem un foc și să ne relaxăm sub stele, în timp ce întreaga lume arde în jurul nostru.. chiar romantic dacă mă întrebi pe mine… dar din păcate nu ai vrut niciodată”, a scris amuzat Pilou, actorul care a jucat rolul lui Euron Greyjoy.

Isaac Hempstead Wright și-a amuzat fanii cu o imagine din cel de-al treilea episod al ultimului sezon, apărând alături de the Night King: „Iată un moment surprins de la sfârșitul episodului 3 în care the Night King devine cărăușul lui Bran și amândoi trăiesc fericiți până la adânci bătrâneți.”

Ultimul episod din „Game of Thrones” apare luni, 20 mai, pe HBO.

