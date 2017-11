Lena Dunham isi cere scuze pentru declaratiile facute, insa este asta suficient?

Pentru fiecare declaratie nepotrivita, vedetele isi cer scuze, asadar nu este deloc o surpriza ca si Lena Dunham o face. Cu toate acestea insa, in cazul ei, fanii par sa fie satuli de scuzele postate de actrita din „Girls”.

Lena Dunham se considera o feminista, a scris si o carte „Not That Kind of Girl: A Young Woman Tells You What She’s Learned”, insa faptele ei atrag atentia in mod nedorit. Daca te gandeai ca a trecut deja ceva timp de la ultima gafa a acesteia si probabil a inteles ca unele lucruri nu ar trebui spuse (nici macar gandite), ei bine, mesajul postat de ea in privinta lui Murray Miller, ne arata ca unele lucruri nu se schimba.

Murray Miller, scenarist al serialului „Girls”, a fost acuzat de actrita Aurora Perrineau de hartuire sexuala. Acesta a dezmintit acuzatiile, iar buna sa prietena Lena Dunham i-a sarit in ajutor, postand alaturi de Jenni Konner un mesaj de sustinere, spunand ca se bucura de valul de declaratii de la Hollywood care ajuta la judecarea acestor pradatori, insa nu este si cazul bunului lor prieten.

„Desi primul nostru instinct este sa ascultam povestea fiecare femei, ceea ce stim despre situatia lui Murray ne face sa credem ca este vorba despre unul din acele 3% cazuri in fiecare an in care acuzatiile sunt false. Este o rusine sa se adauge acestui numar, in special pentru ca femeile din afara Hollywood-ului se straduiesc sa fie crezut. Il sprijinim pe Murray si asta este tot ce vom spune despre acest incident.”

In mod evident, declaratia a starnit un val de remarci dure la adresa actritei, iar in urma acestora, Lena Dunham a decis sa faca ce stie mai bine: sa isi ceara scuze. Ea a postat pe Facebook un mesaj in care vorbeste despre feminism, insa nu spune ca si-ar fi schimbat parerea despre Murray Miller.

„Fiecare femeie care vorbeste merita sa fie ascultata pana la capat, complet, iar relatia noastra cu cel acuzat nu ar trebui sa faca parte din ecuatia cazului acesteia. Fiecare persoana si fiecare feminist ar trebui sa o asculte. Sub patriarhat, „Te cred” este esential. Pana cand suntem toate crezute, niciodata nu va fi. Ne cerem scuze fiecarei femei pe care am dezamagit-o.”

Lena Dunham stie ca de data aceasta cele care au urmarit-o in „Girls” s-ar putea sa nu o mai ierte, iar un exemplu foarte bun este si una dintre scriitoarele care contribuiau la newsletter-ul saptmanal, „Lenny Letter”. Zinzi Clemmons a decis ca va intrerupe orice colaborare cu actrita, acuzand-o pe aceasta de „rasism hipsteresc”, ea bazandu-si afirmatiile pe comportamentul acesteia si pe timpul petrecut impreuna in liceu.

Ei bine, se pare ca Lena Dunham a reusit sa dezamageasca o multime de tinere si nu putem spune ca aceasta ar trebui iertata prea curand, desi, este in fond, o veterana a scuzelor publice.

