Leighton Meester si Adam Brody se imbraca precum Blair Waldorf si Seth Cohen o data pe an

Pana marti, nici Meester, nici Brody nu au facut vreo gluma cu privire la acest subiect pana marti. Entertainment Tonight i-a intrebat pe amandoi daca au avut reactii amuzante asupra reactiilor oamenilor cand acestia doi s-au imbracat ca actorii Blair si Seth.

Cuplul nu permit des accesul in viata lor privata de cuplu, dar cand o fac, sunt adorabili.

“Ocazional”, declara Brody.

“Da, poate ocazional. Nu in acelasi mod in care o faceti voi poate”, completeaza Meester.

“O data pe an, da, o data pe an, avem o zi pentru Blair si Seth, cand ne imbracam ca ei. Este numai bine pentru a rade”, ne spune Adam.

Leighton Meester ofera cel mai sincer raspuns: ”Nu ne incita, cred, pentru ca suntem doar niste oameni. Dar e incitant pentru noi pentru ca va place voua. Este foarte cool.”

Text: Teona Tomoioga

Foto: Instagram