Lecții de viață de la Barack Obama – cele trei sfaturi pe care le-a dat absolvenților și pe care le poți aplica și tu

Barack Obama a oferit absolvenților de liceu de anul acesta adevărate lecții de viață în discursul menit să îi motiveze, parte dintr-o producție de televiziune realizată special pentru a suplini ceremonia de absolvire dată peste cap de pandemia de coronavirus.

Fostul președinte american a vorbit alături de Megan Rapinoe, Dua Lipa, Timothée Chalamet și Alicia Keys în cadrul programului Graduate Together: America Honors the High School Class of 2020. Discursul lui Obama a fost ultimul din această serie, iar președintele le-a amintit absolvenților că stă în puterea lor să conducă lumea într-o nouă direcție. De asemenea, acesta a ironizat autoritățile americane care au dificultăți majore în a gestiona epidemia de coronavirus în țară – „Știți acei adulți care obișnuiau să creadă că conduc lucrurile și că știau ce fac? Rezultă că ei nu au toate răspunsurile. O mulțime dintre ei nici măcar nu pun întrebările corecte. Așa încât, dacă lumea va fi mai bună, asta va ține de voi.”

Chiar dacă presiunea aceasta este mare pentru umerii unor tineri, Obama le-a oferit absolvenților și niște sfaturi, adevărate lecții de viață pentru viitorul lor.

Nu vă fie frică!

„Cu toate dificultățile cu care se confruntă țara acum, nimeni nu vă poate spune că „sunteți prea tineri să înțelegeți” sau că „așa s-au făcut lucrurile întotdeauna.” Pentru că, cu atâtea incertitudini în jur, lumea este acum gata să fie modelată de generația voastră. Cum eu sunt unul dintre bătrâni, nu vă voi spune ce să faceți cu puterea pe care o aveți în mâini (…). În primul rând, nu vă fie frică. America a mai trecut prin vremuri grele. Sclavie, război civil, foamete, boli, Marea Criză, și 11 septembrie, și de fiecare dată am ieșit la capăt mai puternici. De obicei, pentru că o nouă generație, tineri ca voi, a învățat din greșelile trecutului și și-a dat seama cum să facă lucrurile mai bine.”

Faceți ce credeți că e bine

A doua dintre cele trei lecții de viață date de Obama tinerilor absolvenți se referă la simțul lor etic. „Faceți ce credeți voi că e corect”, le-a spus fostul președinte american. „Să faceți ce vă place, ce e la îndemână, ce e ușor… așa gândesc copiii. Din păcate, mulți dintre așa-zișii adulți gândesc încă așa, incluzându-i pe cei cu titluri și joburi importante, și de aceea lucrurile merg atât de rău. Sper că veți decide să vă bazați pe valori precum onestitatea, munca, responsabilitatea, echitatea, generozitatea și respectul pentru ceilalți. Nu veți reuși de fiecare dată. Veți face greșeli așa cum facem toți. Dar dacă ascultați adevărul dinlăuntrul vostru, chiar și când e dificil, chiar și când nu e la îndemână, oamenii vor observa. Vor gravita către voi și veți fi parte din soluție, și nu parte din problemă.”

Construiți o comunitate

Ultima dintre cele trei lecții de viață a lui Obama este, de fapt, un sfat despre crearea unei comunități.

„În cele din urmă, construiți o comunitate. Nimeni nu face lucruri mari de unul singur. Acum, când oamenii sunt speriați, este ușor să fiți cinici și să spuneți „O să am grijă de mine și de familia mea sau de oamenii care arată ca mine sau se roagă ca mine.” Dar dacă e să trecem prin aceste momente dificile, dacă ele vor crea o lume în care fiecare va avea oportunitatea să își găsească un loc de muncă sau să își permită să meargă la colegiu, dacă vom salva mediul și vom învinge și alte pandemii, atunci va trebui să facem asta împreună. Așa că fiți atenți la luptele celorlați. Luptați pentru drepturile altora. Lăsați în urmă vechile moduri de a gândi, prejudecățile, sexismul, rasismul, statutul, lăcomia, și puneți lumea pe o altă cale.”

Foto: Shutterstock

