Lana Del Rey și Jared Leto formează un cuplu?

Lana Del Rey și Jared Leto și-au făcut o intrare grandioasă la eveniment atât prin ținutele asortate pe care le-au purtat, dar și prin faptul că au venit împreună. Cine s-ar fi așteptat ca Lana Del Rey să formeze un cuplu cu Jared Leto?

Tema galei a fost ”Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination”. Pentru asta Jared Leto a ales să poarte o coroană aurie pe cap, un look perfect ținând cont de părul lui lung, iar Lana Del Rey afișându-se cu un accesoriu ce vrea să imite o aură înconjurată de aripi albastre, aceeași culoare cu costumul cântărețului. Totuși, sunt împreună?

Tot ce știm până acum e că Lana Del Rey și Jared Leto au mers împreună pe covorul roșu purtând amândoi piese Gucci și s-au pozat cu designerul Alessandro Michele (bunul prieten al lui Jared) de-a lungul serii. Având în vedere lista lungă de prietene faimoase pe care Jared Leto le-a avut, o relație cu Lana Del Rey nu ar fi ceva ieșit din comun.

În trecut cei doi nu au avut nicio legătură romantică, dar este foarte posibil ca idila lor să se fi născut în universul Gucci.

Text: Roxana Sayyad

Foto: Instagram

