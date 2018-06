Lady Gaga a vorbit despre sănătatea mintală și despre cum să-i ajutăm pe alții

Lady Gaga a ținut un discurs în timp ce o prezenta pe mama ei, Cynthia Germanotta, care a câștigat premiul „Global Changemakers Award” din cadrul fundației „Childrem Mending Heart`s Emphaty Rocks”. Cântăreața a vorbit despre boli mintale, sinucidere și despre cum empatia celor din jur poate ajuta la ușurarea procesului pentru cei speriați să vorbească despre asta. Lady Gaga și mama ei au propria lor fundație, numită „Born this way”, prin care vor să încurajeze empatia și bunătatea.

„Aducem oameni împreună pentru a avea conversații reale și oneste și pentru a fi buni,” a spus artista, explicând obiectivul organizației lor. „Bunătatea este un lucru important pentru munca noastră. Este forța motrice pentru tot ceea ce facem. Este obiectivul pe care îl vedem prin fiecare provocare. Ea este modul prin care căutăm soluții posibile. Pentru mine, aproape orice problemă poate fi rezolvată prin bunătate. Ar putea fi îmbunătățită, cel puțin. Bunătatea are un subînțeles moale. Câteodată oamenii cred că este slabă. Ea este foarte puternică. Poate schimba modul în care ne percepem reciproc. Modul în care privim comunitățile noastre și modul în care lucrăm. Chiar și modul în care ne percepem propria persoană, fiind mai buni cu noi înșine. Avem nevoie de mai multă bunătate în lume.”

Ea a continuat, reflectând asupra cuvintelor unui prieten, Breedlove, care a împărtășit recent un mesaj online despre boala lui mintală și despre gândurile suicidare. Cântăreața l-a citat pe prietenul ei: „Nu mai pot rămâne tăcut. Moartea lui Kate Spade și a lui Anthony Bourdain m-a determinat să vorbesc despre boala mea mintală. Am avut idei și gânduri suicidare obsesive în ultmii patru ani.”

„La început am crezut că eram singur și că eram o persoană rea, dar am fost destul de curajos să le spun familiei și prietenilor mei. Mă gândeam că ar putea să creadă că îmi doresc atenție sau credeam că voi fi imediat spitalizat împotriva voinței mele,” a continuat scrisoarea lui Breedlove, pe care cântăreața a citit-o cu voce tare. „Am reușit să fiu sincer cu psihiatrul meu. Sinceritatea mea a fost întâmpinată cu dragoste, îngrijorare și foarte mult sprijin din partea celor din jur. Am început să întâlnesc alții ca mine. Știu că sunt norocos să am un astfel de sprijin, dar există atât de mult ajutor în lume dacă ai curajul de a fi sincer cu tine însuți și cu alții despre situația prin care treci.”

Artista a explicat că empatia celorlalți o ajută să prindă curaj. „Am realizat că este mai bine să zic cum mă simt. Ceea ce face fundația Children Mending Hearts este foarte important pentru siguranța celor care se simt ca mine.”

În încheiere, Lady Gaga a vorbit despre mama sa și a îndemnat pe toată lumea să fie bună de dragul persoanelor care se luptă cu aceste probleme. „Îți mulțumesc, mamă, pentru că nu ți-a fost frică de gândurile mele întunecate și pentru că ai făcut ceva ce mulți nu realizează: faptul că m-ai ținut de mână și că ai organizat această fundație care îi ajută pe alții. Te iubesc,” i-a spus mamei sale, Gremanotta. „Ideile suicidare sunt ca o vrajă și trebuie să avem empatie. Fii bun și ajută-i pe alții să rupă această vrajă pentru a puta trăi și prospera.”

Text: Diana Babanica

Foto: Instagram

