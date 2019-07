Lady Gaga și-a anunțat următoarea colaborare, iar noi o așteptăm cu nerăbdare

Lady Gaga, în vârstă de 33 de ani, se aventurează în lumea machiajului urmând a lansa o linie de produse cosmetice Haus Laboratories. Lady Gaga calcă astfel pe urmele lui Kylie Jenner și Rihanna, iar dacă ar fi să ne luăm după reacțiile fanilor, cu siguranță se va bucura de un mare succes.

Celebra cântăreață le-a oferit fanilor care o urmăresc pe rețelele de socializare un preview a ceea ce înseamnă colecția ei de machiaj: rujuri în culori puternice, farduri de pleoape și de obraz în nuanțe intense.

„Acesta este glam-ul tău. Exprimarea ta. Măiestria ta. Vrem ca tu să îți iubești fiecare versiune a ta”, se spune în anunțul postat pe contul de Instagram al companiei.

„Când eram tânără, nu m-am considerat niciodată a fi frumoasă. Și, pe măsură ce m-am zbătut ca să îmi găsesc frumusețea interioară și exterioară, am descoperit puterea machiajului„, a scris Lady Gaga pe Instagram.

„Îmi aduc aminte cum o urmăream pe mama mea în timp ce se machia în fiecare dimineață. Apoi am început să experimentez cu machiajul ca o modalitate de a-mi vedea împlinite visele de a fi la fel de puternică precum mama mea. Atunci am inventat-o pe Lady Gaga. Am găsit supereroul care se ascundea în mine uitându-mă în oglindă și descoperind cine vreau să fiu cu adevărat. Uneori frumusețea nu vine natural din interior. Însă sunt foarte recunoscătoare că machiajul a inspirat un curaj în mine pe care nu știam că îl am. Ei spuneau că sunt ciudată, dar, de fapt, pur și simplu m-am născut așa (Born This Way)”.

Cântăreața a mai continuat, spunând că acest proiect „s-a născut din iubirea pentru artă, machiaj și prietenie. Sper că toate vă veți simți mai puternice cu ceea ce am creat și vă veți iubi pe voi înșivă. Arta este subiectivă, este cum vă vedeți voi înșivă”.

Colecția Haus Laboratories va fi disponibilă pentru pre-comadă pe 15 iulie și, potrivit unei declarații anterioare a artistei, se va vinde exclusiv pe Amazon.

