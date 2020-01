Lady Gaga s-a sărutat cu un bărbat misterios în noaptea de Revelion

Să fie oare Lady Gaga într-o nouă relație? Este întrebarea care se află pe buzele multora deoarece ea și-a petrecut Revelionul la o petrecere spectaculoasă în Las Vegas, la MGM Park Theather, și a fost văzută sărutându-se cu un bărbat misterios.

Vezi această postare pe Instagram I already love them. 🥺 O postare distribuită de GAGABIBLE (Fanpage) (@gagabible) pe Ian 2, 2020 la 11:04 PST

Lady Gaga pare să nu fi fost îngrijorată de faptul că ar putea fi fotografiată de către paparazzi, mai cu seamă că în jurul lor erau destul de multe persoane. Ea nu a încercat să se ascundă și cei doi au fost văzuți toată seara împreună.

Gaga shares a new years kiss with a new boyfriend pic.twitter.com/90Ro4e57hO — GM ❾❻ (@gagamonster96) 1 ianuarie 2020

Artista a oferit un show spectaculos la restaurantul NoMad, alături de muzicianul Brian Newman, cunoscut pentru nenumăratele sale spectacole pe care le-a avut cu Lady Gaga.

Conform Las Vegas Review-Journal, se pare că pe bărbatul cu care a fost surprinsă Lady Gaga îl cheamă Michael. Cei doi au fost văzuți împreună și după ce au părăsit hotelul NoMad.

Până în acest moment, Lady Gaga nu a făcut nicio declarație cu privire la acest subiect. În urmă cu câteva luni, existau zvonuri conform cărora ea și Dan Horton, inginerul ei de sunet în vârstă de 37 de ani, s-au despărțit, după ce o perioadă ei nu au mai fost văzuți împreună. În urmă cu aproximativ un an, ea și Christian Carino, fostul ei logodnic, s-au despărțit.

De-a lungul timpului, au fost mai multe zvonuri și în ceea ce privește posibila relație dintre Lady Gaga și Bradley Cooper, cei doi jucând împreună în filmul A Star Is Born. Cu toate acestea, ea a spus că între ei nu a existat nicio relație amoroasă. „Pentru mine, ca performer și ca actriță, bineînțeles că ne-am dorit ca oamenii să creadă că suntem îndrăgostiți. Și am vrut ca oamenii să simtă acea dragoste la Premiile Oscar. Am vrut ca dragostea să treacă dincolo de camerele de filmat și fiecare televizor pe care era vizionat show-ul. Am muncit mult la asta, am muncit zile întregi. Am regizat tot recitalul – a fost regizat ca un spectacol”, a declarat Lady Gaga pentru ELLE USA.

