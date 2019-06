Lady Gaga a făcut un show spectaculos seara trecută în New York, în cadrul căruia a vorbit și despre Premiile Oscar

Lady Gaga și-a impresionat profund fanii în timpul concertului emoționant de pe scena Teatrului Apollo, din New York. Show-ul a constat în interpretarea hit-urilor care au făcut-o celebră pe artistă, dar și în câteva intervenții în care Gaga a vorbit despre luna Pride și Oscar-ul câștigat recent.

Înainte să cânte Million Reasons, Gaga a onorat cea de-a 50-a aniversare a revoltelor de la Stonewall, menționând-o pe una dintre cele mai vizibile figuri ale mișcării, Marsha P. Johnson: „Personal, cred că Pride ar trebui să existe 365 de zile pe an, dar mă mulțumesc și cu o săptămână. Totul datorită unei mulțimi de oameni, inclusiv doamna Marsha P. Johnson. Ce curaj, ce vitejie, în spiritul acceptării, în spiritul toleranței, spiritul curajului de a fi văzut așa cum te vezi pe tine.”

De asemenea, Gaga le-a mulțumit fanilor săi că au inspirat-o să se obișnuiască să pună întrebarea: Care este pronumele tău? „Pentru mulți oameni este foarte dificil, iar pronumele lor nu este respectat, sau nu sunt întrebați, iar pentru mine, am crescut și m-am schimbat de-a lungul anilor în foarte multe feluri. M-am simțit neînțeleasă în multe moduri. Situațiile dificile prin care trecem sunt diferite. Nu vreau să compar, ci doar să spun că suntem în asta împreună și am avut un milion de motive să-mi doresc să renunț, dar uneori, dacă ai noroc, ai nevoie de un singur motiv bun să rămâi prin preajmă”, a continuat Lady Gaga cu emoție în voce.

După ce și-a încântat fanii cu melodii precum Just Dance, Bad Romance și The Edge of Glory, Gaga a încheiat show-ul cu un solo al melodiei Shallow, din A Star is Born. Melodia, interpretată inițial în duet cu Bradley Cooper, i-a adus un Oscar în luna februarie a acestui an pentru cea mai bună melodie originală. „Criticii au încercat că mă doboare, așa că mi-am aplecat capul și m-am întors la treabă. Apoi, într-o zi, am ridicat capul și am primit un Oscar. Poți face orice îți propui”, le-a spus artista celor prezenți în sală.

