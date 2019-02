Lady Gaga este de nerecunoscut în fotografiile din liceu

Rolul lui Lady Gaga din „A Star is Born” a transformat-o din artista recunoscută la nivel global, într-o actriță desăvârșită, apreciată de public, dar și de critici.

Recent au fost dezvăluite fotografii din albumul din liceu al lui Lady Gaga, anul 1999, când avea doar 13 ani. Artista apare în imagini zâmbind alături de câteva prietene, în uniforma școlii Convent of The Sacred Heart, din New York City. Născută sub numele de Stefani Joanne Germanotta, a urmat studiile unei școli religioase unde și-a descoperit pasiunea pentru muzică, devenind, zece ani mai târziu, Lady Gaga.

Imaginile au apărut după ce „A Star is Born” nu a reușit să obțină premiile de la Screen Actors Guild Awards, însă Lady Gaga a fost prezentă la ceremonie alături de logodnicul său, Christian Carino. Cu toate acestea, până în prezent, „A Star is Born” a luat două premii la Critics` Choice Awards pentru cea mai bună actriță și cea mai bună melodie, și un Golden Globe pentru cea mai bună melodie. Drama este nominalizată și pentru opt premii Oscar, iar fanii de abia așteaptă să afle care vor fi câștigătorii în seara de 24 februarie.

