Lady Gaga dezvăluie adevărul despre relația cu Bradley Cooper și momentul intens de pe scena Premiilor Oscar

Oprah Winfrey a intervievat-o pe Lady Gaga pentru cel mai recent număr al revistei ELLE US și nu s-a ferit să pună întrebări și despre relația dintre Bradley Cooper și Lady Gaga.

Cooper și Gaga au devenit foarte apropiați după ce au jucat împreună în filmul A Star Is Born, iar fanii și presa au speculat că există mai mult decât o relație de prietenie și colaborare între ei.

Pe fondul acestor zvonuri, recitalul pe care Bradley Cooper și Lady Gaga l-au susținut pe scena premiilor Oscar în luna februarie a acestui an ne-a făcut pe toți să ne punem întrebări despre relația celor doi, căci chimia dintre cele două vedete a fost de necontestat.

Oprah Winfrey i-a mărturisit lui Lady Gaga că a discutat despre aceste zvonuri chiar și cu Bradley Cooper. „El a spus că, dacă aceste zvonuri ar fi fost adevărate, atunci nu ar mai fi putut să se uite în ochii tăi în momentul în care a stat la pian”. La fel ca și Bradley, Gaga a precizat că nimic romantic nu a avut loc între ea și Cooper și întregul moment a făcut parte dintre show-ul pe care l-au gândit pentru eveniment.

„Adică, noi am făcut o poveste de dragoste. Pentru mine, ca performer și ca actriță, bineînțeles că ne-am dorit ca oamenii să creadă că suntem îndrăgostiți. Și am vrut ca oamenii să simtă acea dragoste la Premiile Oscar. Am vrut ca dragostea să treacă dincolo de camerele de filmat și fiecare televizor pe care era vizionat show-ul. Am muncit mult la asta, am muncit zile întregi. Am regizat tot recitalul – a fost regizat ca un spectacol”, a declarat Lady Gaga.

Lady Gaga a mai dezvăluit că a discutat cu Bradley despre zvonurile care au apărut ulterior și tot ceea ce s-a întâmplat a fost că au ajuns împreună la concluzia că „și-au făcut bine treaba”, exact așa cum și-au dorit!

Așadar, oricât ne-ar fi plăcut și cât ne-am fi dorit ca relația de dragoste dintre Bradley și Lady Gaga să fie reală, adevărul este că cei doi au fost și sunt în continuare doar foarte buni prieteni.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

