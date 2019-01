Lady Gaga, declarații dure în procesul dintre Kesha și Dr. Luke

Lady Gaga s-a numărat printre persoanele care au depus declarație în apărarea Keshei, iar depoziția sa completă a fost făcută publică pe 29 ianuarie, potrivit The Blast.

Avocatul lui Lady Gaga a deschis această depoziție explicând că artista a plâns din cauza tulburării de stres post-traumatic, ea fiind la rândul său o supraviețuitoare a abuzului sexual. Apoi, Gaga a vorbit despre momentul în care a cunoscut-o pentru prima dată pe Kesha la studioul de acasă al lui Lukasz Dr. Luke' Gottwald.

El a povestit că a găsit-o pe Kesha într-o cameră din spate, purtând doar lenjeria intimă. „Ce îmi amintesc este tristețea ei imensă și depresia și teama. Ea era vizibil foate diferită de felul în care o văzusem înainte, dar nu pot spune exact despre ce am vorbit. Îmi aminesc doar că era emoțional și am vrut să fiu acolo pentru ea.”

Declarațiile dure ale artistei au apărut după ce avocatul lui Dr. Luke a întrebat-o pe Lady Gaga dacă ea consideră că reputația producătorului a fost afectată de acuzațiile aduse de Kesha.

„Reputația, dacă mă întrebați de reputația lui în această lume, nu mă simt confortabil să vorbesc despre întreaga lume. Așadar, dacă mă întrebați ce părere am eu despre reputația lui, mi-am făcut un punct de vedere în privința lui când am văzut-o pe ea în acea cameră. Aceea a fost imaginea a ceva ce mi s-a întâmplat mie, și am simțit și am știut în inima mea că ea spunea adevărul, și o cred”, a răspuns Lady Gaga.

Avocatul producătului i-a cerut și să confirme că nu știe nimic despre relația fizică a lui Gottswald (Dr. Luke) cu Kesha, însă artista a oferit un răspuns prin care îl acuză pe acesta de viol. „Da, cunosc lucruri”, ea explicând ulterior: „Ea mi-a spus că el a atacat-o.” Artistei i-au fost cerute mai multe informații care să susțină această afirmație, iar răspunsul ei a fost perfect: „Ei bine, știți – când bărbații atacă femei, ei nu invită și alte persoane să se uite. Și, când asta se întâmplă în această industrie, este păstrat secret și este compus din contracte și scenarii de putere manipulativă care includ și această situație în care ne aflăm noi toți acum.”

Avocatul lui Dr. Luke a întrebat-o apoi pe Lady Gaga dacă ea crede că nu a existat „niciodată o acuzație falsă de viol”, iar aceasta i-a explicat de situația femeilor care sunt acuzate că mint, ele fiind criticate în fața întregii lumi, lucru care i s-a întâmplat și Keshei.

Întrebată din nou dacă are informații concrete despre ceea ce s-a întâmplat între Gottswald și Kesha, Lady Gaga a spus:

„Oh, știu de depresia ei. Știu că are nevoie de sprijin și iubire. Știu cum am văzut-o pe această fată decăzând. Știu de trauma ei. Sunt informată și inteligentă în privința acestui lucru. Fata a trecut printr-o traumă serioasă și se află acum în mijlocul ei. Și acum voi toți sunteți o parte din asta.”

După ce Gaga a insistat că știe adevărul despre modul în care Dr. Luke a tratat-o pe Kesha, avocatul producătorului i-a spus: „Nu ai fost acolo, corect?”. În urma acestei întrebări, artista i-a răspuns furioasă: „Ce motiv ar avea această fată să spună întregii lumi ce s-a întâmplat? De ce? Știi cum este pentru supraviețuitori? Știi cum este să le spui oamenilor? Nu-ți da ochii peste cap. Ar trebui să îți fie rușine de tine.”

Lady Gaga a fost o figură importantă în lupta dintre Kesha și Dr. Luke, după ce, în urma unui schimb de mesaje între cele două artiste, a fost dezvăluit faptul că Gottswald ar fi violat-o pe Katy Perry. Atât Kesha, cât și Lady Gaga au declarat că au aflat acest lucru de la CEO Interscope John Janick.

În cazul în care nu știi exact despre ce proces este vorba, află că artista l-a acuzat pe acelasi Dr. Luke de o agresiune sexuală în 2014, declarând că acesta a drogat-o în repetate rânduri. În același timp, ea a cerut și anularea contractului pe care îl are cu producătorul (și care presupune ca ea să înregistreze încă 6 albume alături de Kemosabe Records). Dr. Luke, în schimb, a acuzat-o pe Kesha de defăimare. În 2015, Kesha a acționat în judecată si Sony Music Entertainment (Kemosabe făcând parte din acest grup) pentru că fie au ignorat, fie au tolerat comportamentul lui Dr. Luke.

