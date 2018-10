Lady Gaga a confirmat logodna cu Christian Carino

Invitată la evenimentul ELLE’s Women in Hollywood organizat aseară de revista ELLE US, Lady Gaga a susținut un discurs emoționant în care a făcut referire și la iubitul ei, Christian Carino, referindu-se la el cu apelativul de „logodnicul meu”. Cântăreața a confirmat astfel zvonurile care circulă de mai bine de un an cu privire la logodna ei cu Carino.

„Mulțumesc tuturor celor iubiți pe care îi am alături în viața mea. Bobby (Campbell – managerul ei, n.red), te iubesc. Tuturor celor de la masa cinci, Logodnicului meu, Christian. Tuturor celor iubiți pe care îi am alături în viața mea și care au grijă de mine în fiecare zi”, a declarat Lady Gaga.

Lady Gaga confirms her engagement to Christian Carino last night as she thanks him as her „fiance” during her Women in Hollywood speech! pic.twitter.com/u0Kqy6zN0k

— Lady Gaga Media ⭐️ (@GagaMediaDotNet) October 16, 2018