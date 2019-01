Lady Gaga a vorbit despre semnificația melodiei „Shallow” pe scena Critics’ Choice Awards 2019

Artista a câștigat la Critics’ Choice Awards 2019 premiul pentru Cea mai bună melodie, ea urcând pe scenă alături de unul dintre cei cu care a scris piesa, Anthony Rossomando.

Lady Gaga a vorbit despre versurile cântecului și a declarat că această recunoaștere înseamnă totul pentru ea și echipa ei. Artista a explicat apoi cum este să cânți „Shallow” în fața partenerului ei din film și regizorului Bradley Cooper. „Nu voi uita niciodată cum am cântat pentru Bradley pentru prima dată și cum am văzut că i s-a luminat fața. Apoi am cântat împreună live. Am fost fascinată. Atât ca mine, cât și ca personajul meu Ally”, a spus Lady Gaga pe scenă.

Ea a continuat vorbind și despre transformarea lui Bradley Cooper în Jackson Maine, spunând că a fost impresionată de puterea din vocea lui.

După ce a mulțumit tuturor, Lady Gaga a vorbit și despre semnificația melodiei „Shallow”. „Această piesă este o conversație între bărbați și femei care își pun reciproc întrebări despre viață și despre dorința unei profunzimi mai mari a superficialității unei epoci moderne.”

Lady Gaga a declarat că se bucură că această melodie a rezonat cu fanii, dar și cu criticii care i-au acordat acest premiu.

Artista și cei alături de care a scris piesa au primit trofeul pentru Cel mai bun cântec și la Globurile de Aur 2019.

Citește și:

Modul în care Lady Gaga a sărbătorit câștigarea Globului de Aur te va face să o îndrăgești și mai mult

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK